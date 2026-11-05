Протест на животновъди от Плевенско: Настояват за справедливо разпределение на помощта заради сушата

Животновъди блокираха пътя Плевен – София край село Ясен с искане за справедливо разпределението на кризисната помощ заради сушата. Твърдят, че помощите са предвидени само за определени сектори и области. Според земеделския министър обаче критерият е свързан единствено с доказаните загуби, вследствие на сушата.

Радослав има семеен бизнес със 150 крави, оплаква се, че е на ръба на оцеляването.

Радослав Явров, животновъд: "Стараем се да поддържаме максимално добра генетика, вкарваме животни от Германия, от Австрия, но нищо не ни стимулира да работим. Не може съседна област Враца или Монтана да взимат субсидия, а ние не. Трябва да се дадат на всички."

Основен проблем при животновъдите, които се занимават с млекодайни крави е подбитата от години цена на млякото. За тези , които се занимават с месодайни крави пък въобще не е предвидена помощ от държавата заради сушата.

Стефан Пашев, земеделски производител: "Само млечните крави и козите и овцете, месото не е ли нужно на нашата държава, ние защо сме изключени от цялата тази сага. Не може да ни делят на сектори, за едните има суша, за другите няма."

Министърът на земеделието обясни, че помощта не се разпределя нито по региони, нито по сектори. Условието е земеделските производители да могат да докажат, че заради сушата имат 30% загуба на продукцията си през 2025 година.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Проблемът идва оттам, че до този момент в България средствата винаги са давани на калпак, на глава животно, на декар и нашите земеделски производители са свикнали, че независимо дали навсякъде има нужда, или някъде конкретно има нужда, трябва да се дава на всички по равно, за да има мир. В случая това не е възможно, защото самата европейска комисия променя начина на подпомагане."

Тъй като голяма част от животновъдите не отговарят на изискванията за кандидатстване за помощи, готвят национален протест следващата сряда.