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Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна

Михаил Иванов от Михаил Иванов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Франция отново е в плен на многохилядни протести. Париж, Лион и Марсилия са малка част от градовете, където недоволството на хората се пренесе по улиците – този път по призив както на студентите, така и на синдикати и служители в различни сектори. Протестите вече са в ход, на места се стигна и до сблъсъци, а очакванията са между 500 и 800 хиляди души да се включат в шествията. Протестите минават при драконовски мерки за сигурност – над 70 хиляди полицаи са мобилизирани.

С музика, оркестри от студенти и ученици, както и с искания за увеличаване на минималната работна заплата. Така преминава демонстрацията в Париж, както и в по-голямата част от големите градове във Франция. По-рано днес, отделни сблъсъци между полиция и протестиращи е имало в Марсилия и Лион. В Париж полицията промени късно вчера маршрута на демонстрацията, така че тя да не премине през най-централната част на столицата и да се предотвратят евентуални щети върху магазини и бизнеси. Това обаче не промени настроението, а демонстрацията преминава под знака на обединението както на учениците, така и на синдикатите и на хората, които работят в частния сектор и в сферите на здравеопазването и образованието.

Ето какво казаха някои от недоволните в днешните протести:

Салман Данон, студент: " Повечето протестиращите тук изобщо не искат да разрушават, изобщо не искат да проявяват насилие. Именно затова излизаме да протестираме – защото сме мирни. Но засега никой не е предложил решение на проблемите. Насилието обаче също не е решение."

Ванеса Жереб, синдикалист: "В момента инфлацията е над три процента за една година. Трябва да избираме между храна, отопление и бензин, за да можем да ходим на работа. Става много сложно. Преди всичко трябва да се повиши минималната работна заплата, а след това да се задължат частните компании да влязат в преговори за увеличаване на заплатите."

Юго Мартел, архитект: Имам усещането, че правителството използва изборите като средство, за да заглуши обществения дебат. И затова мисля, че именно чрез протестите можем да да бъдем чути."

Клоди: "Честно казано, този гняв е оправдан. Но дали ще доведе до резултати? Не знам. Най-големият ми страх са предстоящите избори през 2027 г."

снимки: БТА

#недоволството в Европа #протести във Франция

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