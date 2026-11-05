Правната комисия в НС изслуша последните номирани за членове на ВСС от квотата на парламента

Парламентарната правна комисия изслуша и последните номирани за членове на ВСС от квотата на Народното събрание.

След изслушването в 7-дневен срок вносителите на отделните кандидатури имат право да оттеглят предложението си. След изтичането на този срок правната комисия внася доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите за членове на ВСС.

В пленарно заседание номинираните се представят и след дебат се провежда гласуване. За избор на член на ВСС е необходимо всеки от кандидатите за получи минимум 160 гласа. За 6 места в съдийската колегия са номирани общо 13 кандидати, а за 5 места в Прокурорската колегия са предложени 8 кандидати. Изборът трябва да бъде направен до 19 ноември.