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Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Издръжката на живота се увеличава още. За да живее нормално сам работещ човек трябва да изкарва поне 842 евро на месец чисто, а тричленно семейство с едно дете до 14 години - 1516 евро. Това сочат данните на КНСБ за третото тримесечие. А каква е реалността - почти 58% от работещите в България, или над милион и половина души, получават доходи под необходимите средства за нормална издръжка.

Заплата, далеч от изчисленията на КНСБ, пресмята, че трябва да дава Росица, ако иска някой да ѝ помага на сергията ѝ на Женския пазар в София.

Росица, търговец на Женския пазар: „Поне 2000 евро – иначе защо да работи този човек, като не може да се издържа?“

Попитахме и колко пари са нужни за нормален живот.

„Труден е, поскъпва всеки ден, но трябва да го живеем, нямаме друг избор. Но принципът ми е бил винаги – насила се живее, насила се не мре.“

„Чист доход на човек – поне 1500 евро.“

„На месец над 900 – около 1000 евро трябва да има един работещ човек.“

Махмуд от Тунис: „В последните години тук животът поскъпна, цените се вдигнаха, в магазините всеки месец нещо се увеличава.“

На годишна база издръжката на живот се е увеличила с 6,4%. За сам човек вече трябват 51 евро повече в сравнение с преди година. Ангел обаче някак се справя и с по-малко от 842 евро и успява да спестява.

Ангел Георгиев, работещ: „На мен ми стигат, защото съм икономичен. И гледам да остане за другата заплата. Ако ми я увеличат на 842 евро, ще съм благодарен, защото повече ще заделям. Икономията прави душата.“

За тричленно семейство са нужни 92 евро повече. Доскоро семейството на София е било тричленно, но вече имат и малкия Калоян.

София, майка на две деца: „За София бих казала, че с 5000 евро може да се живее съвсем спокойно. Четиричленно семейство – да си купувате качествена храна, да си пътувате, от време на време да излизате, да имате за дрешки и други нужди.“

333 евро – толкова трябват само за храна. А някои стоки у нас са значително по-скъпи, отколкото в Европейския съюз, сред които млякото, млечните продукти и олиото.

Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ: „Когато направим сравнение на основни стоки, хранителни и нехранителни, техният ръст се отличава в България съществено от този на държавите в ЕС. Прави впечатление, че зърнените храни, включително и хлябът, в България нарастват с 1,5%, докато за ЕС нарастването е едва с 0,4%. Най-фрапантно, най-пиково нарастване се наблюдава при дизела. В България нарастването е с 55%, докато средно за ЕС е 40%. Млякото и млечните изделия – надхвърляме с 26% средната европейска цена, олиото и мазнините – с 42%.“

Отчитаме нарастването на цените на основните енергоизточници. Друг голям проблем е нарастването на цените на петрола – 68,8% на годишна база.

КНСБ настоява за увеличаване на заплатите с поне 10%, за да се изпревари инфлацията.

#животът поскъпна #издръжка #работещи #КНСБ #заплати

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