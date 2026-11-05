Румен Стоилов: Иван Николчев е готов да стане олимпийски шампион

Аз само мога да го поздравя, до преди 10 дни той можеше да не участва, като превъзмогна всичко, което говори за неговата стабилна психика. Естествено, той получи необходимата подкрепа от майка си, от баща си, от мене, така че момчето направи всичко. Това каза президентът на БФ по джудо Румен Стоилов при завръщането на Иван Николчев от Дубай. Младият талант спечели бронзов медал от Младежките олимпийски игри, които БНТ излъчва пряко.

Дни преди състезанието Николчев получи травма в областта на кръста.

"Истината е, че аз преживявах много, защото той е готов за олимпийски шампион. Надявам се до година да стане световен шампион в неговата възраст, защото той все още е много малък", добави Стоилов.

"Аз вярвам в него. Пак повтарям, много е важно, когато клубът, той самият, а и семейството седят зад него, вече всичко зависи от неговото трудолюбие. Той го има, условията, които създава федерацията са предостатъчни. Така че всичко зависи от него, но повтарям, има голямо бъдеще и се надявам догодина да го посрещат като световен шампион", заяви президентът на БФ Джудо.

Лечението на контузията на Иван Николчев е поето от федерация, подчертаха неговите родители пред БНТ.