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Иван Николчев: Не отидох в Дакар за бронз, мечтая за олимпийско злато

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Младият ни талант завоюва бронз в категория до 81 килограма.

Иван Николчев
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Готов съм за златен медал от Олимпийски игри, а целта ми е квота за Лос Анджелис. Мечтите си сподели джудистът, спечелил първи и единствен засега медал за България от Младежките олимпийския игри в Дакар Иван Николчев. Надпреварата може да гледате пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт!

Младият ни талант завоюва бронза в категория до 81 килограма.

В битката за бронза, 16-годишният ни европейски шампион за кадети, който се състезава в по-високата от обичайната си категория, победи представителя на Сиера Леоне Шаку Карбо но заяви, че не е доволен от постигнатото.

„Не съм доволен, понеже очакванията ми бяха по-големи. Бях отишъл за първото място и познавайки противниците ми знаех, че съм най-добрият. Но, станах трети и затова не мога да се зарадвам толкова“, каза Николчев.

Дни преди състезанието Николчев получава травма в областта на кръста. Съмненията са за счупен прешлен. Диагнозата не се потвърждава и българинът решава да рискува и да участва.

„Превъзмогна всичко, което говори за неговата стабилна психика. Истината е, че аз преживявах много, защото той е готов за Олимпийски шампион“, каза Румен Стоилов, президент на БФ Джудо.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ВИЖТЕ ВЪВ ВИДЕОТО!

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#Иван Николчев #Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

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