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1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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есенната прогноза мвф повишена инфлация понижен растеж българия
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842 евро са нужни на месец за един работещ, за да покрива основните си нужди. Това показват данните на КНСБ за издръжката на живот за последните 3 месеца. Колко средства на месец са нужни за тричленно семейство и с колко е поскъпнал животът?

Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ: "Когато направим сравнение на основни стоки, хранителни и нехранителни, техният ръст се отличава в България съществено от този на държавите в ЕС. Прави впечатление, че зърнените храни включително и хлябът в България нарастват с 1,5 %, докато за ЕС нарастването е едва с 0,4 %. Най-фрапантно, най-пиково нарастване се наблюдава на дизела. В България нарастването е с 55 % докато средно за ЕС е 40%. Бензините с близо 34 % за България и 27,3 % за ЕС."

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова.

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#тричленно семейство #издръжка живот #КНСБ #новини в Метрото

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