1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец

842 евро са нужни на месец за един работещ, за да покрива основните си нужди. Това показват данните на КНСБ за издръжката на живот за последните 3 месеца. Колко средства на месец са нужни за тричленно семейство и с колко е поскъпнал животът?

Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ: "Когато направим сравнение на основни стоки, хранителни и нехранителни, техният ръст се отличава в България съществено от този на държавите в ЕС. Прави впечатление, че зърнените храни включително и хлябът в България нарастват с 1,5 %, докато за ЕС нарастването е едва с 0,4 %. Най-фрапантно, най-пиково нарастване се наблюдава на дизела. В България нарастването е с 55 % докато средно за ЕС е 40%. Бензините с близо 34 % за България и 27,3 % за ЕС."

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова.