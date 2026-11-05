Левски приема Ягелония в търсене на втора поредна победа в Лига Европа

Левски приема Ягелония в четвъртък от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. „Сините“ ще преследват втора поредна победа в турнира, която може значително да увеличи шансовете им за класиране в следващата фаза. Преди срещата тимът на Хулио Веласкес заема 18-ото място във временното подреждане с точка повече от полския си съперник, който е 27-и.

Столичани няма да могат да разчитат на Мустафа Сангаре и Оливер Камдем, които не са картотекирани за турнира. Асен Митков и Радослав Кирилов също отпадат от сметките на Веласкес заради контузии.

Левски се завръща на своя стадион след продължителна серия от шест поредни гостувания. Последният домакински мач на „сините“ в София беше на 17 септември, а в този период те записаха четири победи и две равенства, включително в двете си визити в Лига Европа. Така отборът запази добри позиции в битката за продължаване напред, но сега го очаква и ново сериозно изпитание – дербито с ЦСКА в края на седмицата.

Ягелония пристига в София като бронзов медалист от последното първенство на Полша. Началото на новия сезон в Екстракласа обаче е по-колебливо за тима, който има шест победи и шест загуби в първите си 12 срещи. Въпреки това полският състав има сериозен европейски опит през последните години, а през 2025-а достигна до четвъртфиналите на Лигата на конференциите.

Офанзивната мощ е сред силните страни на гостите. Ягелония е отбелязала 13 гола в седем мача, но резултатите в последните пет срещи показват известна непостоянност – три победи и две поражения. Левски ще се опита да се възползва от колебанията на съперника и с подкрепата на своите привърженици да направи още една важна крачка към следващата фаза.