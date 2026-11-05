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Тежко изпитание за ЦСКА в Атина преди дербито с Левски

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Български футбол
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Добра новина за старши треньора Маркус Гиздол е завръщането на голмайстора Жоел Цварц.

цска - монако
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА гостува на Панатинайкос в четвъртък, 5 ноември, от 22:00 часа българско време в двубой от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата ще се играе на Олимпийския стадион в Атина, където „армейците“ ще търсят продължение на добрата си историческа традиция срещу гръцкия гранд.

Панатинайкос посреща българския тим като лидер в гръцката Суперлига. Отборът има осем победи и само една загуба в първите си девет мача от първенството. Съставът на домакините обаче ще бъде без Азедин Унахи, който лекува сериозна контузия.

Интересен детайл е, че сезонът на Панатинайкос започна именно с двубои срещу ЦСКА 1948. В тях гръцкият тим не успя да убеди, че превъзхожда съперника си по класа, макар да трябва да се отчете и ранният етап от кампанията. ПАО продължи напред след равенство в Атина и победа след продължения в София.

ЦСКА пристига в гръцката столица в приповдигнато настроение след дългоочакваното завръщане на стадион „Българска армия“. „Червените“ не успяха да отпразнуват откриването на обновеното си съоръжение с победа, но равенството със Славия беше прието сравнително спокойно на фона на историческото събитие. Загубените точки обаче попречиха на тима да запази първото място във временното класиране.

Добра новина за старши треньора Маркус Гиздол е завръщането на голмайстора Жоел Цварц. Нападателят пропусна последните срещи заради контузия, но вече е на разположение и пътува с отбора за Атина. По-вероятно е обаче той да започне двубоя от резервната скамейка.

Пред ЦСКА предстои и ключов сблъсък с Левски за върха в класирането, само два дни след тежкото гостуване на Панатинайкос. Клубът има право да поиска отлагане на един мач, но засега няма индикации, че ще се възползва от тази възможност за неделното дерби. Гиздол заяви, че няма да поставя единия турнир над другия, но натоварената програма може да го накара да направи някои промени в състава.

Историята е на страната на ЦСКА. „Армейците“ имат четири победи от четири мача срещу Панатинайкос и впечатляваща голова разлика 7:1. Българският тим е елиминирал гръцкия гранд насред Атина както в турнира за Купата на европейските шампиони през сезон 1972/73, така и в турнира за Купата на носителите на купи през сезон 1988/89.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА София

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