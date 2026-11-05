БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Отопление" от земята: Авариите и реакциите на жителите в столичния квартал "Мусагеница"

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Докато софиянци очакват да имат парно и топла вода през зимата, в столичния квартал „Мусагеница“ се появи друг вид отопление – буквално от земята. Горещи езера, пара между блоковете, течове, които според живеещите продължават от месеци, и абонатни станции, в които се налага да работят вентилатори. Жителите вече наричат квартала СПА курорт. Само че вместо да се радват на топла вода, много от тях остават без нея, а сега и без парно. Защо авариите не се отстраняват навреме и какво са предприели живеещите в “Мусагеница”?

Жителите на „Мусагеница“ определят ситуацията в квартала като подобна на тази в Сапарева баня – с гореща вода, която извира от земята, и пара между блоковете. За разлика от истинския спа курорт обаче, хората не могат да използват водата, а на места са останали и без отопление и топла вода.

Един от проблемите е в абонатните станции, където заради влагата се налага живеещите сами да предприемат мерки. Никола Беловеждов разказва, че проблемът в неговия вход е от април, а течът в абонатното помещение продължава да създава риск за мазетата.

„Проблемът е генерално на всички от около година. Локално в нашия вход е от април месец. Тече в самата абонатна престъка, наречената амбразура. Аз принудих в един момент да инсталирам вентилатори, които да изкарват влагата с цел да не се намали влагата в мазетата. По данните на датчика за влажност, в момента е около 85% влажността, въпреки работата на вентилаторите. И от април месец никой не го правя този проблем, а тече в основите на блока.“

По думите му живеещите са принудени сами да покриват част от разходите за поддръжка на съоръжения, които са отговорност на „Топлофикация София“. Със средства на етажната собственост са поставени вентилатори, а след повреда е била сменена и циркулационната помпа за топлата вода. Живущите в района изткват, че са подавани многократни сигнали, но отговорите обикновено са, че дружеството знае за проблема и работи по него.

Други жители на квартала разказват за сериозни течове, които вече са достигнали до основите и мазетата на блоковете. В блок 96 например от два месеца има образувано голямо водно езеро, а мазетата са се напълнили с вода.

„От два месеца се образува едно езерце, но много по-голямо от това. То си намери път към основите и към мазетата ни. Напълниха се мазетата и моя съпруг седи до едно нощно там да изкрепва водата. Защото в две мазетата са много възрастни, още по-възрастни от нас. Ние сме на 83 и на 85“, разказа възрастна жена.

Хората настояват реално решение на проблемите. Проблеми с отоплението и топлата вода има и в други части на „Мусагеница“. Жители на блок разказват, че след ремонт на топлопреносната мрежа, започнал на 20 септември, подаването на топла вода и парно е било прекъснато. Въпреки подмяната на част от инсталацията, теч се е появил отново.

От „Топлофикация София“ изпратиха позиция до БНТ, в която посочват, че в жилищен комплекс „Мусагеница“ са регистрирани множество аварии заради амортизираната топлопреносна мрежа. Екипите на дружеството работят по отстраняването им. За блокове 93, 94 и 95 е установена авария в тръбните площи между сградите. Тя е включена в ремонтния график и ще бъде отстранена при първа възможност. От дружеството посочват още, че трайното решение изисква поетапна подмяна на остарелите участъци от мрежата.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

#"Мусагеница" #отопление #аварии

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
2
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
4
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
5
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
6
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Регионални

Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 01:15 мин.
Минимална температура от нула градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен Минимална температура от нула градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
Чете се за: 00:47 мин.
Две нарколаборатории разкрити при спецакции в Бургаско за ден, петима са задържани Две нарколаборатории разкрити при спецакции в Бургаско за ден, петима са задържани
Чете се за: 01:45 мин.
Петиция срещу опасното поведение на пътя - искат мерки за движението от Велико Търново до Горна Оряховица? Петиция срещу опасното поведение на пътя - искат мерки за движението от Велико Търново до Горна Оряховица?
Чете се за: 00:35 мин.
Намалял ли е трафикът през Босфора с 50% заради ситуацията в Черно море? Намалял ли е трафикът през Босфора с 50% заради ситуацията в Черно море?
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Чете се за: 09:22 мин.
У нас
Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Работата на парламента: Депутатите обсъждат промени в Закона за...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
От Унгария и Словакия до Аржентина и Лос Анджелис - как се опазва...
Чете се за: 08:32 мин.
По света
Вниманието на децата намалява, мозъкът обаче може да се тренира
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Минимална температура от нула градуса е измерена тази сутрин в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ