"Отопление" от земята: Авариите и реакциите на жителите в столичния квартал "Мусагеница"

Докато софиянци очакват да имат парно и топла вода през зимата, в столичния квартал „Мусагеница“ се появи друг вид отопление – буквално от земята. Горещи езера, пара между блоковете, течове, които според живеещите продължават от месеци, и абонатни станции, в които се налага да работят вентилатори. Жителите вече наричат квартала СПА курорт. Само че вместо да се радват на топла вода, много от тях остават без нея, а сега и без парно. Защо авариите не се отстраняват навреме и какво са предприели живеещите в “Мусагеница”?

Жителите на „Мусагеница“ определят ситуацията в квартала като подобна на тази в Сапарева баня – с гореща вода, която извира от земята, и пара между блоковете. За разлика от истинския спа курорт обаче, хората не могат да използват водата, а на места са останали и без отопление и топла вода.

Един от проблемите е в абонатните станции, където заради влагата се налага живеещите сами да предприемат мерки. Никола Беловеждов разказва, че проблемът в неговия вход е от април, а течът в абонатното помещение продължава да създава риск за мазетата.

„Проблемът е генерално на всички от около година. Локално в нашия вход е от април месец. Тече в самата абонатна престъка, наречената амбразура. Аз принудих в един момент да инсталирам вентилатори, които да изкарват влагата с цел да не се намали влагата в мазетата. По данните на датчика за влажност, в момента е около 85% влажността, въпреки работата на вентилаторите. И от април месец никой не го правя този проблем, а тече в основите на блока.“

По думите му живеещите са принудени сами да покриват част от разходите за поддръжка на съоръжения, които са отговорност на „Топлофикация София“. Със средства на етажната собственост са поставени вентилатори, а след повреда е била сменена и циркулационната помпа за топлата вода. Живущите в района изткват, че са подавани многократни сигнали, но отговорите обикновено са, че дружеството знае за проблема и работи по него.

Други жители на квартала разказват за сериозни течове, които вече са достигнали до основите и мазетата на блоковете. В блок 96 например от два месеца има образувано голямо водно езеро, а мазетата са се напълнили с вода.

„От два месеца се образува едно езерце, но много по-голямо от това. То си намери път към основите и към мазетата ни. Напълниха се мазетата и моя съпруг седи до едно нощно там да изкрепва водата. Защото в две мазетата са много възрастни, още по-възрастни от нас. Ние сме на 83 и на 85“, разказа възрастна жена.

Хората настояват реално решение на проблемите. Проблеми с отоплението и топлата вода има и в други части на „Мусагеница“. Жители на блок разказват, че след ремонт на топлопреносната мрежа, започнал на 20 септември, подаването на топла вода и парно е било прекъснато. Въпреки подмяната на част от инсталацията, теч се е появил отново.

От „Топлофикация София“ изпратиха позиция до БНТ, в която посочват, че в жилищен комплекс „Мусагеница“ са регистрирани множество аварии заради амортизираната топлопреносна мрежа. Екипите на дружеството работят по отстраняването им. За блокове 93, 94 и 95 е установена авария в тръбните площи между сградите. Тя е включена в ремонтния график и ще бъде отстранена при първа възможност. От дружеството посочват още, че трайното решение изисква поетапна подмяна на остарелите участъци от мрежата.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.