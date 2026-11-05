Подготовката на танцьори и хореографи: Хуманитарната гимназия във Варна вече разполага с нова сграда

Във Варна вече има зали за подготовка на танцьори и хореографи, които отговарят на всички професионални стандарти. Новата сграда на училището за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ е изградена с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост и е проектирана така, че да осигури максимален комфорт и сигурност на учениците и учителите.

За началото на тази учебна година в училище „Константин Преславски“ учениците в паралелките по танцово изкуство получиха нова сграда за спорт и танци. Залите на всеки от четирите етажа разполагат с професионално оборудване и техника, санитарни възли, душове и съблекални.

Павлета Христова, учител по хореография, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „Доста по-свежо, доста по-открито. Прекрасно е изработена сградата. Помислено е за съблекалните, да бъде комфортно за децата, но да бъде комфортно и за нашата работа.“ Емил Груев, директор, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „Най-ценното от всичко, това е танцовият под, който е специален, пружиниращ, така че да се намалят до минимум предпоставките за травми при танци.“

Новите зали ще се използват за открити уроци, практика на учениците и концерти.

Микаела Георгиева, ученик в СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „В новата сграда залите са по-светли, по-хубаво се чува звукът от музиката и е много по-хубаво в сравнение със старите.“ Полина Галева, учител по хореография, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „Условията са прекрасни и определено ни дават възможност за нови, много хубави творчески успехи. Да продължаваме да надграждаме това, което сме постигнали до момента.“ Вяра Жекова, 8-и клас, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „А вие мотивирани ли сте? Изключително. Какво искате да постигнете, като завършите тук? Ами, да стана хореограф. Аз също.“

В Хуманитарната гимназия очакват новата среда за подготовка не само да подобри резултатите на танцовите паралелки, но и да даде на града още едно място за творчество и общуване и да бъде част от работата, с която Варна се опитва да си върне славата на танцова столица на България.