БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха...
Чете се за: 00:15 мин.
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за...
Чете се за: 01:00 мин.
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подготовката на танцьори и хореографи: Хуманитарната гимназия във Варна вече разполага с нова сграда

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Общество
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Във Варна вече има зали за подготовка на танцьори и хореографи, които отговарят на всички професионални стандарти. Новата сграда на училището за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ е изградена с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост и е проектирана така, че да осигури максимален комфорт и сигурност на учениците и учителите.

За началото на тази учебна година в училище „Константин Преславски“ учениците в паралелките по танцово изкуство получиха нова сграда за спорт и танци. Залите на всеки от четирите етажа разполагат с професионално оборудване и техника, санитарни възли, душове и съблекални.

Павлета Христова, учител по хореография, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „Доста по-свежо, доста по-открито. Прекрасно е изработена сградата. Помислено е за съблекалните, да бъде комфортно за децата, но да бъде комфортно и за нашата работа.“

Емил Груев, директор, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „Най-ценното от всичко, това е танцовият под, който е специален, пружиниращ, така че да се намалят до минимум предпоставките за травми при танци.“

Новите зали ще се използват за открити уроци, практика на учениците и концерти.

Микаела Георгиева, ученик в СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „В новата сграда залите са по-светли, по-хубаво се чува звукът от музиката и е много по-хубаво в сравнение със старите.“

Полина Галева, учител по хореография, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „Условията са прекрасни и определено ни дават възможност за нови, много хубави творчески успехи. Да продължаваме да надграждаме това, което сме постигнали до момента.“

Вяра Жекова, 8-и клас, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна: „А вие мотивирани ли сте? Изключително. Какво искате да постигнете, като завършите тук? Ами, да стана хореограф. Аз също.“

В Хуманитарната гимназия очакват новата среда за подготовка не само да подобри резултатите на танцовите паралелки, но и да даде на града още едно място за творчество и общуване и да бъде част от работата, с която Варна се опитва да си върне славата на танцова столица на България.

#хореография #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
2
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
3
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
5
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
6
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Регионални

Иван Демержиев: Тече акция във Варна, има четирима задържани, включително двама висши митнически служители
Иван Демержиев: Тече акция във Варна, има четирима задържани, включително двама висши митнически служители
Наркотици в бонбони, близалки и вейпове: Митничари задържаха над 400 пратки Наркотици в бонбони, близалки и вейпове: Митничари задържаха над 400 пратки
Чете се за: 01:42 мин.
Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Чете се за: 01:00 мин.
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 01:15 мин.
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
Чете се за: 00:47 мин.
Две нарколаборатории разкриха при спецакции в Бургаско за ден, петима са задържани Две нарколаборатории разкриха при спецакции в Бургаско за ден, петима са задържани
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха извънредно у нас
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха извънредно у нас
Чете се за: 00:15 мин.
Сигурност и правосъдие
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец 1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Наркотици в бонбони, близалки и вейпове: Митничари задържаха над...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
От Унгария и Словакия до Аржентина и Лос Анджелис - как се опазва...
Чете се за: 08:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ