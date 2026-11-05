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След изборите в САЩ: Чакат се резултатите за още две места в сената

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 01:15 мин.
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Снимка: БТА
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Ден след историческата победа на Демократите на междинните избори за Конгреса на Съединените щати, две места в Сената остават неопределени - в Мисисипи резултатите на двамата кандидати са изключително близки, а в Аляска преброяването върви много бавно.

В първата си публична поява след разгромната загуба, американският президент Доналд Тръмп даде пресконференция по повод поставянето на последната греда на покрива на новата бална зала в Белия дом.

Той заяви, че е "до голяма степен вярно", че войната с Иран е причината за загубите на неговата Републиканска партия, но добави че би постъпил по същия начин ако се наложи. След обявяването на резултатите, цените на петрола паднаха под 100 долара за барел – най-ниското им ниво от два месеца насам. А индексът Дау Джоунс се покачи с 3 процента - най-добрият му пазарен ден от година и половина насам.

#Доналд Тръмп #САЩ #избори

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