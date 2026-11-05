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Преговорите за Украйна: Среща в НАТО за гаранциите за сигурност

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: илюстративна
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НАТО е домакин днес на среща с представители на Украйна, Съединените щати, Великобритания, Франция и Германия. Според говорител на алианса на разговорите ще се дискутира начина, по който да се постигне справедлив и траен мир в Украйна.

Срещата е продължение на вчерашните разговори, на които домакин беше Европейската комисия. Според украинския президент Володимир Зеленски, основен фокус там е било следвоенното възстановяване. Днес ще се обсъждат и гаранциите за сигурността на страната. Зеленски съобщи, че е провел и телефонен разговор със специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

"Подготвяме се за тристранната среща на ниво екипи между Украйна, Съединените щати и Русия, която ще се състои след по-малко от седмица", заяви Зеленски.

Разговорите в Абу Даби са насрочени за 10 и 11 ноември.

#преговори за мир в Украйна # Володимир Зеленски #НАТО

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