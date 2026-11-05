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Ситуацията с танкера "Ментор" - действията, мерките и очкванията

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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Чете се за: 01:37 мин.
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Корабът „Местор“, който изпадна в аварийна ситуация и дрейфуваше в Черно море, вече се намира далеч от Варна. През нощта към него се е присъединил плавателен съд от Турция, който го е изтеглил в южна посока. На борда има близо 11 000 тона слънчогледово олио.

Танкерът „Местор“ вече не се намира в близост до българския бряг, съобщи репортерът Деяна Михайлова от Морска гара във Варна. По информация на специализираното морско издание Maritime, в късните часове на нощта към плавателния съд се е присъединил друг кораб от турска страна, който го е изтеглил на юг.

По-рано сутринта обаче плавателният съд все още е дрейфувал в български териториални води, като се е намирал в близост до нос Калиакра.

Припомняме, че корабът е трябвало да бъде изтеглен до пристанището в Констанца, но въжето, с което е бил теглен, се е скъсало. В резултат на това плавателният съд е започнал да се движи свободно в морското пространство.

По предварителни данни на борда на кораба има близо 11 000 тона слънчогледово олио.

От Министерството на транспорта са съобщили, че следят ситуацията и са в координация с всички институции.

Към момента информацията е, че корабът се изтегля в южна посока.

Вижте повече в прякото включване на Деян Михайлов.

#танкер "Ментор" #Варна

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