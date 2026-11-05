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Делото за убийството на Слави Бинев: Апелативният съд решава дали да остави в ареста Еюп Темиз

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Апелативният съд в София решава днес дали обвиняемият за убийството на Слави Бинев, Еюп Темиз ще остане в ареста.

Той беше задържан на 24 октомври на автомагистрала „Тракия“ – часове след като Слави Бинев беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“. Според прокуратурата именно Темиз е произвел фаталния изстрел. Установено е, че по ръцете му е имало барутни частици, които съвпадат с проектила на оръжието,което беше намерено при задържането му.

Според разследването до престъплението се стигнало след спор, свързан с общ бизнес. От доказателствата по делото става ясно, че съпругата на Еюп Темиз - Ния Темиз имала конфликт с архитект Калин Тихолов. Слави Бинев трябвало да помогне за разрешаването му.

Миналата седмица Софийският градския съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, тъй като съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

#Еюп Темиз #убийството на Слави Бинев #мярка за неотклонеие

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