След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла

Aмериканският президент Доналд Тръмп заяви, че е "до голяма степен вярно", че войната с Иран е причината за загубите на неговата Републиканска партия, но добави че би постъпил по същия начин, ако се наложи.

Тръмп направи това в първата си публична проява след междинните избори за Конгреса - на събитие по повод поставянето на последната греда на покрива на новата бална зала в Белия дом. Изказването му последва унищожителен пост на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Екс, в който той написа:

"Войната е причината за нашето поражение. Всички знаят защо загубихме. И всеки честен разговор за пътя напред оттук нататък трябва да започне именно оттам".

Агенциите отбелязват, че за пръв път действащ вицепрезидент влиза в толкова рязък конфликт с президента по ключов въпрос от външната политика.

Ванс е сочен за потенциален кандидат за президент на изборите през 2028 година.