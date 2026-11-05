Намалял ли е трафикът през Босфора с 50% заради ситуацията в Черно море?

България трябва да настоява за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море, европейски компенсационен механизъм и застрахователна подкрепа за плавателните съдове. Страната ни все още няма необходимия спасителен кораб, а трафикът през Босфора е намалял с 50% спрямо същия период на миналата година. Това коментира в "Денят започва" Светлин Стоянов, председател на Управителния съвет на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт.

Според Светлин Стоянов първата необходима стъпка е активизиране на дипломатическите усилия на България на международно ниво. Той смята, че въпросът трябва да бъде поставен пред Европейския съюз, НАТО и Международната морска организация.

„Това, което ние предлагаме е да прво, разбира се, е да продължат дипломатическите активни усилия от страна на държавата, на президентството, на премиера, така че в рамките на Европейския Союз, НАТО и Международната морска организация да бъде повдигнат въпроса да спрат ударите срещу търговски кораби, тъй като те застрашават не само екологичната ситуация в региона, която все по-лоша и по-лоша става всеки ден, но и правят ефективна блокада на българските пристанища.“

Сред предложенията му е и създаването на европейски компенсационен механизъм за засегнатите от военните действия държави. Стоянов посочи, че е необходима и застрахователна подкрепа за корабите, които пристигат в български териториални води и пристанища.

По отношение на готовността на България да реагира при подобни аварийни ситуации Светлин Стоянов обърна внимание на забавянето на процедурата за осигуряване на спасителен кораб.

„За съжаление, изтръвахме доста време от последния случай, когато държавата реши, че трябва да изпълни ангажемента си да осигури спасителен кораб. Бяха предприяти действия в тази посока, след това стае честа смена на Министерствата и на отговорните министри, съответно тази процедура се затлачи и в момента върви нова, надяваме се, че в близко време ще бъде обявена, така, че България да има най-после кораб за търсене и спасяване, който отдавна трябваше да има.“

Светлин Стоянов коментира и движението на корабния трафик в Черно море. По предварителни данни от MarineTraffic и сателитни наблюдения трафикът през Босфора бележи сериозен спад.