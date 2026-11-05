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ЦСКА без Лео Перейра в оставащите мачове в Лига на конференциите

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Спорт
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Бразилецът бе изваден от картотеките.

лео перейра искам пиша история цска
Снимка: cska.bg
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Атакуващият полузащитник на ЦСКА Лео Перейра отпадна от състава за оставащите мачове в Лига на конференциите до края на календарната година.

Бразилецът бе изваден от картотеките на ЦСКА за основната фаза на турнира и бе заменен от десния бек Тамиму Уору, съобщиха от УЕФА. Това стана възможно благодарение на правилото на УЕФА да разрешава промени в състава при трайни контузии.

Перейра получи контузия на тренировка преди гостуването на Нордселанд и ще пропусне предстоящите срещи на ЦСКА до края на годината. Очакванията са бразилецът да започне тренировки по време на зимната подготовка след Нова година.

ЦСКА гостува на Панатинайкос тази вечер от 22 часа в третия кръг на основната фаза на Лига на конференциите.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #Лео Перейра #ПФК ЦСКА - София

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