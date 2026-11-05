Хулио Веласкес обяви групата за мача с Ягелония

Наставникът на Левски Хулио Веласкес ще разчита на група от 22 футболисти за двубоя от четвъртия кръг на Лига Европа срещу полския Ягелония, съобщиха от клуба. Срещата е тази вечер от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

В разширения състав на "сините" не попаднаха защитниците Оливер Камдем и Петко Христов, крилото Адриан Райчев и нападателят Мустафа Сангаре, които нямат картотека за турнира, както и възстановяващият се след операция Радослав Кирилов и Асен Митков, който не е готов за игра след контузия.

Група на Левски за мача с Ягелония:



Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков и Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон и Алекс Сентейес

Халфове: Мехди Мубарик, Гашпер Търдин, Марко Груич, Акрам Бурас, Сержиньо и Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа и Стивън Стоянчов