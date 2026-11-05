Хулио Веласкес обяви групата за мача с Ягелония

Срещата е тази вечер от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".
Наставникът на Левски Хулио Веласкес ще разчита на група от 22 футболисти за двубоя от четвъртия кръг на Лига Европа срещу полския Ягелония, съобщиха от клуба. Срещата е тази вечер от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".
В разширения състав на "сините" не попаднаха защитниците Оливер Камдем и Петко Христов, крилото Адриан Райчев и нападателят Мустафа Сангаре, които нямат картотека за турнира, както и възстановяващият се след операция Радослав Кирилов и Асен Митков, който не е готов за игра след контузия.
Група на Левски за мача с Ягелония:
Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков и Огнян Владимиров
Защитници: Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон и Алекс Сентейес
Халфове: Мехди Мубарик, Гашпер Търдин, Марко Груич, Акрам Бурас, Сержиньо и Мазир Сула
Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа и Стивън Стоянчов