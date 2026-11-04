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Билетите за феновете на Левски за дербито с ЦСКА се изчерпаха за часове

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Спорт
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Всички налични пропуски за "сините“ привърженици са продадени, като допълнителни места ще бъдат пуснати в продажба на 7 ноември

Билетите за феновете на Левски за дербито с ЦСКА се изчерпаха за часове
Снимка: Startphoto.bg
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Огромен интерес съпътства продажбата на билети за предстоящото дерби между Левски и ЦСКА от 13-ия кръг на Първа лига. Привържениците на "сините“ изкупиха всички налични пропуски за предназначените им сектори на Националния стадион "Васил Левски“, съобщава dsport.

Продажбата стартира в 10:00 часа в сряда, 4 ноември, а само няколко часа по-късно в системата на Eventim вече нямаше свободни билети за феновете на Левски.

Засиленият интерес показва големите очаквания сред привържениците на столичния клуб за предстоящия сблъсък с вечния съперник. Дербито традиционно предизвиква сериозен интерес, а бързото изчерпване на наличните места е предпоставка за силна подкрепа от трибуните.

В същото време продажбата на билети за секторите, предназначени за привържениците на ЦСКА, върви значително по-бавно.

Важно е да се уточни, че липсата на свободни пропуски в онлайн системата не означава, че всички места за левскарите са окончателно заети. Част от капацитета е резервиран за притежателите на абонаментни карти, които разполагат с възможността да освободят своите места, ако няма да присъстват на двубоя.

Това става чрез платформата "Моето място“, където картодържателите могат да заявят, че няма да посетят срещата. Освободените по този начин места ще бъдат предложени на останалите привърженици.

От Левски обявиха, че допълнителните билети ще бъдат пуснати в продажба в събота, 7 ноември, от 10:00 часа. Така феновете, които не са успели да се сдобият с пропуск при първоначалната продажба, ще получат нова възможност да присъстват на дербито.

Същевременно за срещата ще има и ограничения в капацитета на националния стадион. Заради наложеното наказание след двубоя за Суперкупата на България блокове 9, 10, 11 и 12 в Сектор А ще останат затворени.

Дербито между Левски и ЦСКА ще се проведе в неделя, 8 ноември, на Националния стадион "Васил Левски“.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Левски София #ПФК ЦСКА София

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