Дисциплинарна комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след мачовете от 15-ия кръг в Първа лига и 17-ия кръг във Втора лига.

Най-сериозни санкции комисията налага на варненски Спартак и Черно море, които се срещнаха помежду си в дербито на морската столица. Спартак е гловен с 5825 евро, докато санкцията за Черно море е 5815 евро, но "моряците" ще трябва да възстановят и щетите по стадиона на техния съперник.

Ето и всички решения на Дисциплинарната комисия, взети на 25 ноември 2026 година:

С предупреждения – 26 състезатели



Със спиране от състезателни права ССП евро

Никола Илиянов Илиев ПФК „Септември“ София 1 160

Набил Макни ПФК „Арда“ Кърджали 1 160

Антонио Венциславов Вутов ПФК „Арда“ Кърджали 1 800

Цветослав Михайлов Маринов ФК „Спартак“ Варна 1 150

Сантиаго Леандро Годой ПФК „ЦСКА“ София 1 160

15-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – Служебни лица ЖК евро

Младен Кашчелан ПФК „Септември“ София - 210

ПО ДОКЛАД – окончателни и неподлежащи на обжалване:

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1040 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За издигане на плакат с неприемливо съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За издигане на плакат с неприемливо съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1550 евро.

ДК задължава ПФК „Черно море” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Спартак” гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1550 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.