Вече са надминати месечните норми за валежи в по-голямата част от страната за ноември

От началото на ноември до момента вече сме надминали месечните норми за валежи в по-голямата част от страната. Това каза в "Денят започва" синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.

Над 150 литра на квадратен метър дъжд се изляха над Шабла, а в района на Царево и Ахтопол през последните 36 часа дъждът е близо 200 литра на квадратен метър.

Все още не са достигнати месечните норми в крайните западни райони, на места в Югоизточна България, но все пак западно от Странджа.

Анастасия Кирилова, синоптик, НИМХ: "От началото на месеца на практика имахме сериозна валежна обстановка на две последователни вълни. Първо затихнаха, после отново се активизираха валежите. Черноморието беше едно от местата, на които валя най-много. Района на Шабла първо, в последствие около нос Емине, имаше значителни валежи и в района на Странджа. Централните части от страната, районът на Кърджали, там традиционно, когато преминава средиземноморски циклон по тази траектория, е от най-валежните места и там над 100-150 литра има на квадратен метър до този момент, натрупани от началото на месеца, това са пет дни, в които значителните валежи действително причиняват затруднения и проблеми."

Сериозни валежи са отчетени и около Централен Балкан, или по-точно южно от Стара планина, в центъра на страната. През следващите дни предстои застудяване:

Анастасия Кирилова, синоптик, НИМХ: "Предвиждахме мокър месец, не беше толкова трудно този път, защото валежната обстановка беше в началото на месеца, имаше силен сигнал за значителните валежи. Сега това, което предстои през следващите дни е застудяване. Предстоят дни с отрицателни температури. Събота и неделя ще бъде доста хладно. Дневните температури ще бъдат подобни на сегашните, които не са високи, но не са и твърде ниски. Все пак с отрицателни минимални температури в сутрешните часове, ще бъде хладно за началото на ноември. Добрата новина е, че в планините и планинските райони ще преобладава слънчево време. В ниската част на страната, в равнината част, котловините, където са повечето населени места, отново ще бъде мъгливо с ниска слоеста облачност в сутрешните часове."

Все пак в началото на седмицата ще има повишение на минималните температури, Дневните температури също слабо ще се повишат и ще са около или над обичайните.

След топлия фронт предстои захлаждане и валежи между 14-15. След това до края на месеца, засега изглежда, че вероятността за валежи е по-малка, повечето дни ще са със сухо време, отново с мъгли в ниската част от страната, с повече слънчеви часове в в планинските райони. Повишена вероятност за обстановка за валежи отново има към 21-23 ноември, но през повечето дни от втората половина на месеца очакваме сухо и сравнително топло време, каза още Анастасия Кирилова.

Вижте целия разговор с Анастасия Кирилова.