Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково

Мащабна полицейска операция се проведе в голям завод в Гурково. При акцията беше задържан за срок до 24 часа собственикът на предприятието Кольо Атанасов, който беше откаран в София.

В операцията участваха служители на ГДБОП и Столичната дирекция на вътрешните работи. Разследващите извършиха претърсвания и изземвания в производствената база на предприятието и в дома на бизнесмена.

По неофициална информация целта на акцията е била откриването на проследяващи устройства, известни като тракери. Разследващите проверяваха дали подобни устройства са били използвани за наблюдение и проследяване на определени лица.

Операцията беше свързана и с информация за предполагаем опит за покушение срещу бившия кмет на Гурково ден по-рано. Няма информация дали при претърсванията са открити проследяващи устройства и дали на Кольо Атанасов са повдигнати обвинения.

Очаква се полицията и прокуратурата да предоставят повече информация за резултатите от операцията.