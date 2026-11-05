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Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Регионални
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Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Снимка: БТА
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Мащабна полицейска операция се проведе в голям завод в Гурково. При акцията беше задържан за срок до 24 часа собственикът на предприятието Кольо Атанасов, който беше откаран в София.

В операцията участваха служители на ГДБОП и Столичната дирекция на вътрешните работи. Разследващите извършиха претърсвания и изземвания в производствената база на предприятието и в дома на бизнесмена.

По неофициална информация целта на акцията е била откриването на проследяващи устройства, известни като тракери. Разследващите проверяваха дали подобни устройства са били използвани за наблюдение и проследяване на определени лица.

Операцията беше свързана и с информация за предполагаем опит за покушение срещу бившия кмет на Гурково ден по-рано. Няма информация дали при претърсванията са открити проследяващи устройства и дали на Кольо Атанасов са повдигнати обвинения.

Очаква се полицията и прокуратурата да предоставят повече информация за резултатите от операцията.

#акция #разследване #Гурково

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