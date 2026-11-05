БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вниманието на децата намалява, мозъкът обаче може да се тренира

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мобилните телефони и социалните мрежи привличат вниманието автоматично, докато съсредоточаването изисква умствено усилие, което трябва да се упражнява. Това обясни в “Денят започва”неврологът и изследовател от Университета в Гранада д-р Джон Пол Позуелус. Според него мозъкът притежава способност да се развива и променя под въздействието на средата, а чрез подходящи игри и упражнения децата могат да подобрят концентрацията си. Д-р Джон Пол Позуелус е в България за националната конференция „Умения за иновации в образованието“, която събира над 650 участници.

Той коментира как се развиват вниманието и концентрацията в детска възраст и доколко тези способности зависят от генетиката. По думите му още от най-ранна възраст бебетата започват да развиват умението да насочват вниманието си. Същевременно днес децата са изложени на все повече стимули, които затрудняват задържането на вниманието. Позуелус посочи данни от свои проучвания, според които продължителността на концентрацията е намаляла значително през последните години до едва 45 секунди.

„Да, това посочват данните от проучванията, които ние направихме на обхвата на внимание, колко много е намалял за тези последни години. И това е защото има много стимулация напоследък. Например, мобилните телефони, социалните мрежи, те така са направени, че да улавят нашето внимание. И това е един автоматичен процес. Ако нещо става навън, ние автоматично задърлжаме нашето внимание. Да слагаме нашето внимание там, да внимаваме, това е един процес, който изисква умствена енергия. И този процес изисква усилие, започва да намаляват, и като се тренира повече автоматичната част. И за това се е намалило точно това внимание.“

Позуелус отхвърли идеята, че способността за концентрация е изцяло предопределена от генетиката. Той обясни, че изследванията от последните десетилетия показват значението на мозъчната пластичност – способността на мозъка да се променя под въздействието на средата и стимулите. Според него с подходящи упражнения, игри и дейности могат да се развиват уменията за внимание и концентрация. Именно върху това е насочена и работата на екипа му в Центъра за творческо обучение.

На въпрос как би подходил към 10-годишно дете с диагностициран дефицит на вниманието, което от ранна възраст прекарва много време пред екран, Позуелус подчерта, че първо трябва да се установи дали действително става дума за синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. В такъв случай детето би имало нужда и от психологическа помощ. Той обаче посочи, че има упражнения, които могат да помогнат за подобряване на концентрацията. Като пример даде задача, при която детето трябва да следи звук от звънче и да вдигне ръка, когато звукът изчезне.

„Това упражнение помага на децата да се концентрират... Това упражнение с звука прави, така че децата да се концентрират и да си отварят вниманието едновременно.“

Неврологът коментира и влиянието на изкуствения интелект върху начина, по който младите хора учат и мислят. Според него за първи път технологиите навлизат в област, която доскоро е била характерна единствено за човека – разсъждаването.

Позуелус предупреди, че учениците все повече разчитат на изкуствения интелект, за да изпълняват задачите си, което може да ги лиши от самия процес на учене.

„Има проучвания, които ще спомена и се вижда как учениците зависят много от изкуствения интелект, за да могат да извършват своите дейности и престават да учат, защото процесът на разсъждаване, който ги води към целта, да кажем да се напише есе или да се направят добре упражненията, всъщност упражнението не е направено, защото сега това, което се поставя пред образованието е много бързо да се движи в парадигмата, да се показва съдържание и продукт, т.е., самото научаване на продукт и да се покаже начина, как да се мисли, как да се разсъждава. Ако не тренираме това - то се загубва.“

Според него образованието трябва да поставя акцент не само върху крайния резултат, но и върху начина, по който учениците стигат до него.

Вижте във видеото целия разговор с д-р Джон Пол Позуелус.

#дефицит на внимание #д-р Джон Пол Позуелус #концентрация

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
2
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
4
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
5
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
6
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Още

От Унгария и Словакия до Аржентина и Лос Анджелис - как се опазва българската идентичност зад граница
От Унгария и Словакия до Аржентина и Лос Анджелис - как се опазва българската идентичност зад граница
В Естония откриха най-стария известен прилеп от вида на Брандт В Естония откриха най-стария известен прилеп от вида на Брандт
Чете се за: 09:35 мин.
Уникална операция в Рига: Възстановиха хранопровода на пациент с тъкан от стомаха му Уникална операция в Рига: Възстановиха хранопровода на пациент с тъкан от стомаха му
Чете се за: 03:22 мин.
Създават Национален комитет за честванията на Левски, Ботев и 150 години от Освобождението Създават Национален комитет за честванията на Левски, Ботев и 150 години от Освобождението
Чете се за: 02:15 мин.
Учени препоръчват: Замяната на готварската с калиева сол може да спаси близо 3 млн. живота годишно Учени препоръчват: Замяната на готварската с калиева сол може да спаси близо 3 млн. живота годишно
Чете се за: 03:40 мин.
Телескопът „Суифт“ на НАСА се насочва към Земята след неуспешен опит да бъде спасен Телескопът „Суифт“ на НАСА се насочва към Земята след неуспешен опит да бъде спасен
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Чете се за: 09:22 мин.
У нас
Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Работата на парламента: Депутатите обсъждат промени в Закона за...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
От Унгария и Словакия до Аржентина и Лос Анджелис - как се опазва...
Чете се за: 08:32 мин.
По света
Вниманието на децата намалява, мозъкът обаче може да се тренира
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Минимална температура от нула градуса е измерена тази сутрин в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ