Вниманието на децата намалява, мозъкът обаче може да се тренира

Мобилните телефони и социалните мрежи привличат вниманието автоматично, докато съсредоточаването изисква умствено усилие, което трябва да се упражнява. Това обясни в “Денят започва”неврологът и изследовател от Университета в Гранада д-р Джон Пол Позуелус. Според него мозъкът притежава способност да се развива и променя под въздействието на средата, а чрез подходящи игри и упражнения децата могат да подобрят концентрацията си. Д-р Джон Пол Позуелус е в България за националната конференция „Умения за иновации в образованието“, която събира над 650 участници.

Той коментира как се развиват вниманието и концентрацията в детска възраст и доколко тези способности зависят от генетиката. По думите му още от най-ранна възраст бебетата започват да развиват умението да насочват вниманието си. Същевременно днес децата са изложени на все повече стимули, които затрудняват задържането на вниманието. Позуелус посочи данни от свои проучвания, според които продължителността на концентрацията е намаляла значително през последните години до едва 45 секунди.

„Да, това посочват данните от проучванията, които ние направихме на обхвата на внимание, колко много е намалял за тези последни години. И това е защото има много стимулация напоследък. Например, мобилните телефони, социалните мрежи, те така са направени, че да улавят нашето внимание. И това е един автоматичен процес. Ако нещо става навън, ние автоматично задърлжаме нашето внимание. Да слагаме нашето внимание там, да внимаваме, това е един процес, който изисква умствена енергия. И този процес изисква усилие, започва да намаляват, и като се тренира повече автоматичната част. И за това се е намалило точно това внимание.“

Позуелус отхвърли идеята, че способността за концентрация е изцяло предопределена от генетиката. Той обясни, че изследванията от последните десетилетия показват значението на мозъчната пластичност – способността на мозъка да се променя под въздействието на средата и стимулите. Според него с подходящи упражнения, игри и дейности могат да се развиват уменията за внимание и концентрация. Именно върху това е насочена и работата на екипа му в Центъра за творческо обучение.

На въпрос как би подходил към 10-годишно дете с диагностициран дефицит на вниманието, което от ранна възраст прекарва много време пред екран, Позуелус подчерта, че първо трябва да се установи дали действително става дума за синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. В такъв случай детето би имало нужда и от психологическа помощ. Той обаче посочи, че има упражнения, които могат да помогнат за подобряване на концентрацията. Като пример даде задача, при която детето трябва да следи звук от звънче и да вдигне ръка, когато звукът изчезне.

„Това упражнение помага на децата да се концентрират... Това упражнение с звука прави, така че децата да се концентрират и да си отварят вниманието едновременно.“

Неврологът коментира и влиянието на изкуствения интелект върху начина, по който младите хора учат и мислят. Според него за първи път технологиите навлизат в област, която доскоро е била характерна единствено за човека – разсъждаването.

Позуелус предупреди, че учениците все повече разчитат на изкуствения интелект, за да изпълняват задачите си, което може да ги лиши от самия процес на учене.

„Има проучвания, които ще спомена и се вижда как учениците зависят много от изкуствения интелект, за да могат да извършват своите дейности и престават да учат, защото процесът на разсъждаване, който ги води към целта, да кажем да се напише есе или да се направят добре упражненията, всъщност упражнението не е направено, защото сега това, което се поставя пред образованието е много бързо да се движи в парадигмата, да се показва съдържание и продукт, т.е., самото научаване на продукт и да се покаже начина, как да се мисли, как да се разсъждава. Ако не тренираме това - то се загубва.“

Според него образованието трябва да поставя акцент не само върху крайния резултат, но и върху начина, по който учениците стигат до него.

Вижте във видеото целия разговор с д-р Джон Пол Позуелус.