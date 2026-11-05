Наркотици в бонбони, близалки и вейпове: Митничари задържаха над 400 пратки

При серия от проверки, извършени в рамките на вчерашния ден, в склад на една от куриерските компании митнически инспектори задържаха повече от 400 пратки с различни видове наркотични вещества, вложени в продукти за консумация като вейпове, бонбони и близалки. Наркотичните вещества представляват повече от 10 вида синтетични и полусинтетични канабиноиди.

Пратките са с произход държава от ЕС и не подлежат на рутинен граничен контрол и митническо оформяне. Продуктите, които са предназначени за крайни получатели, се продават легално или полулегално в сайтове, базирани в европейски държави с по-либерален режим. Съгласно местното законодателство продуктите следва да се реализират само на местно ниво, но предвид свободното движение на стоки и пратки в рамките на ЕС, те биват изпращани и към други държави членки на ЕС.

Проверката е част от продължаващата операция „Хидра“, която отдел „Борба с наркотрафика“ на Агенция „Митници“ повежда от месец май насам. В резултат на операцията вече са задържани повече от 5000 пратки с наркотици, чийто основни получатели са младежи и тийнейджъри.

В рамките на операцията съвместно с отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП бяха ограничени няколко сайта, базирани в България. Образувани са и множество досъдебни производства. Агенция „Митници“ работи активно със съдействието на някои от куриерските компании за установяване на пратките и недопускането им на територията на България.