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Над 250 демонстрации се очаква да се проведат днес в цяла Франция

Михаил Иванов от Михаил Иванов
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Между 500 000 и 800 000 французи се очаква да се включат в стачки и протести в цялата страна

Снимка: БТА
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Между 500 000 и 800 000 французи се очаква да се включат в днешния ден на стачки и протести в цялата страна. 70 000 полицаи са мобилизирани заради вълната от недоволство, в която синдикатите призоваха да се включат ученици, студенти, работници и служители от различни сектори. В някои парижки гимназии вече има опити за блокади тази сутрин.

Над 250 демонстрации се очаква да се проведат днес в цялата страна. Те бяха организирани още в началото на миналия месец от основните синдикати в страната, както и от служителите в частния сектор и тези в здравеопазването и образованието.

Подкрепа ще получат и от учениците, които вече повече от един месец протестират за по-добри условия в класните стаи.

Днес в Париж вече част от централните гимназии бяха блокирани. Тук на терен хората започват да се събират на площад "Република", където от 14.00 ч. ще започне парижката демонстрация.

А основните искания са за повишаване на минималната работна заплата, на заплатите в частния сектор, както и на подобряване на условията в публичния. Това към момента изглежда трудно, предвид бюджетния дефицит на Франция, макар правителството да казва, че повишаване на минималната работна заплата е една от възможностите за успокояване на социалното напрежение, въпреки дефицита от 5,4% и продължаващите преговори за проектобюджета за догодина.

Вижте още в прякото включване на кореспондента на БНТ в Париж Михаил Иванов

#стачки #протести #Франция

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