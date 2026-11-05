След изборната загуба - как Иран стана горещ картоф за Тръмп?

Темата Иран се превърна в горещ картоф за американския президент Доналд Тръмп. След разгромната загуба на Републиканците на междинните избори те загубиха контрол не само върху Камарата на представителите, но и върху Сената. Ще променят ли изборните резултати подхода на Вашингтон към Техеран и ще падне ли министърът на отбраната косвена жертва на изборната загуба?

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Не, мисля, че той си върши много добре работата."

С тези думи, американският президент Доналд Тръмп, отрече пред журналисти да обмисля смяната на министъра на отбраната Пийт Хегсет след загубата на Републиканците. Демократите вече обещаха да разследват Хегсет заради войната в Иран и скорошната чистка на висши военни в Пентагона.



Изненадващо, първият камък беше хвърлен от вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който написа в Екс:

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на Съединените щати: "Причината да загубим е войната."

Последва и обяснението на Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Мисля, че до голяма степен е вярно, защото доведе до леко повишение на цените на горивата в краткосрочен план. Така че вероятно е вярно. Но в същото време, ако трябваше да го направя отново, пак бих го направил."

Въпреки че според "Ню Йорк Таймс" Ванс е дал на Тръмп да прочете поста преди да го публикува, Би Би Си отбелязва, че за пръв път действащ вицепрезидент влиза в толкова рязък конфликт с президента по ключов въпрос на външната политика.

Анализатори отбелязват, че ако някой трябва да понесе вината, това едва ли ще е Тръмп. Но какъв би бил полезният ход за президента по отношение на самия конфликт?

Уилям Антолис, директор на "Милър" център към университета Вирджиния:"Прекратяването на войната срещу Иран значи ли спечелването й като се удари по-силно? Президентът Буш, след много лоши резултати на междинните избори през 2006 г., направи това в Ирак... Това би могло да бъде вариант и за администрацията на Тръмп."

Не и според Демократите. Лидерът им в Сената Чък Шумър обеща да направи края на войната свой приоритет.

Чук Шумър, лидер на демократите в Сената: "Американците не знаят за какво, по дяволите, воюваме в Иран – Тръмп никога не го обясни ясно. Той променя мнението си от ден на ден и от минута на минута. Тази война трябва да приключи."

Засега, ефектът от изборните резултати доведе до известно успокоение на световните пазари. В очакване войната в Иран да спре, цените на петрола паднаха до под 100 долара за барел – най-ниското им ниво от два месеца насам.