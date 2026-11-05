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Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
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Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина
12:20, 05.11.2026
Чете се за: 01:10 мин.
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха...
11:40, 05.11.2026
Чете се за: 01:00 мин.
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за...
11:22, 05.11.2026
Чете се за: 02:12 мин.
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
08:41, 05.11.2026
Чете се за: 09:15 мин.
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Спортни новини 05.11.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
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12:25, 05.11.2026
Спорт
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12:24, 05.11.2026
Между 500 и 800 хиляди французи се очаква да се включат в стачки и...
12:17, 05.11.2026
Кризата с "Топлофикация София": СОС в търсене на решение...
12:11, 05.11.2026
Опозицията с критика към управляващите: Представят бюджета в УНСС
11:50, 05.11.2026
След изборната загуба - как Иран стана горещ картоф за Тръмп?
11:38, 05.11.2026
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха извънредно у нас
11:06, 05.11.2026
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на...
10:04, 05.11.2026
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
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11:38, 05.11.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Сигурност и правосъдие
Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина
12:12, 05.11.2026
Чете се за: 01:10 мин.
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Екипажи на ВВС бяха активирани в отговор на бомбени заплахи на три пътнически самолета
12:51, 05.11.2026
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец
11:06, 05.11.2026
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Опозицията с критика към управляващите: Представят бюджета в УНСС
12:11, 05.11.2026
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След изборната загуба - как Иран стана горещ картоф за Тръмп?
11:50, 05.11.2026
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
10:04, 05.11.2026
Чете се за: 02:10 мин.
Регионални
Кризата с "Топлофикация София": СОС в търсене на решение...
12:17, 05.11.2026
Чете се за: 02:45 мин.
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