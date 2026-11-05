Кризата с "Топлофикация София": СОС в търсене на решение за съдбата на дружеството

След десетките оплаквания на потребители за аварии и липса на топла вода и парно, казусът "Топлофикация София" се прехвърли в Столичния общински съвет. Председателят на Съвета заяви, че дружеството е пред фалит. Очаква се през следващата седмица да бъде изслушано ръководството в парламента, а на 19 ноември да се гласуват набелязаните мерки.

Цветомир Петров, председател на СОС: "Ще има извънредна комисията, идеята е да сe изслуша "Топлофикация" във връзка с проблемите. Предстои следващата седмица в сряда да се изслуша. Над 15-20 години се управлява зле затова е пред фалит. Пред фалит е, защото държавата години наред ремонти на топлопреносната мрежа не са правени. Това което ще се опитаме да направим е да решим стратегически проблема, без помощта на държавата във връзка с дълга."

Борис Бонев, "Спаси София": "Темата от години обаче само и единствено се замита под килима, а отговорността се прехвърля. И ако господин Терзиев го е страх или му е неприятно да застане пред медиите или пред гражданите и да каже: аз поемам отговорност, то мен не ме е страх. Ще предложим Общинският съвет да поеме "на ръчно" управление "Топлофикация". Какво означава това? На всеки две седмици по време на Комисията по енергетика дружеството, ръководството на дружеството да идва в Общинския съвет и да дава отчет какво е свършило през последните две седмици. Колко са приходите, колко са разходите, къде има ремонти, извършени ли са ремонтите, колко са стрували, има ли последващ контрол и така нататък. Ръчно управление на ръководството на "Топлофикация София"."

Николай Велчев, БСП: "Топлофикация София" е дружество от стратегическо значение за енергийната система на България и трябва да се търсят бързи ходове за неговото оздравяване, като то трябва да бъде трайно оздравено, като приходите, които то реализира, което трябва да знаят хората, това е продажбата на топлинна енергия и продажбата на електроенергия. Трябва бърза когенерация, за да може да се повиши производството на електроенергия, която се продава и по този начин дружеството да се укрепи и да излезе на печелба в много краткосрочен период, в смисъл горе-долу до 5 години."