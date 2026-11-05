Опозицията с критика към управляващите: Представят бюджета в УНСС

Остра рекация на опозицията към властта заради Бюджет 2027. Напрежението в парламента се покачи, след като опозиционните партии критикуваха управляващите, че бюджетът няма да бъде представен в Министерския съвет, а в Университета за национално и световно стопанство.

Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов се възмути, че план сметката на държавата е закъсняла с представянето си. Това е трябвало да стане преди първи този месец. "Демократична България" отново призоваха властта да признае, че е водила кореспонденция с Брюксел за прехвърляне на 2,5% от вторият пенсионен стълб към бюджета на НОИ. "Продължаваме промяната" пък разкритикуваха управляващите, че ще прикрият лошата план сметка за следващата година зад, цитирам "академичните тоги на УНСС". От "Възраждане" и ДПС също се възмутиха, че се променя традиция, която от години показва къде и пред кого представен бюджета, а именно и пред парламента, и в Министерския съвет.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ:"Ние предлагахме, ние предлагахме, ние предлагахме, госпожо, от 20% на 9% да падне ДДС-то, което ви гарантира с по 20, 30, 40 цента по-евтин бензин и дизел. Вместо богата е рафинерията. Бюджет няма, бюджет трябваше да има на 1-ви. Нищо не можем да коментираме, докато не го видим. Явно е парламентът последното място, така че ще го видим." Ивайло Мирчев, "Демократична България":"Ще им дадем още 24 часа, за да излязат пред българските, пред обществото, пред българските граждани и да им кажат, че ги излъгаха, че опитаха да сложат ръка върху пенсиите на хората. Само че ние разкрихме това, изкарахме го и в момента те се опитват да се измъкнат. Между другото, в последните 24 часа в Министерството на финансите се прекроява всичко и са в паника. Това, което нас ни притеснява, е, че българското правителство открито лъже българските граждани. Николай Денков, "Продължаваме Промяната": "Това е нова, в кавички казано, академична иновация, с която да се прехвърли отговорността за безобразията от Министерски съвет и министъра на финансите към някой друг. Понеже видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен, и затова решиха, че хората със тоги могат да свършат тази работа, когато обясняват как ще обеднеят хората през следващата година, как ще увеличат данъците, как ще бъде по-трудно за бизнеса. Вместо да си поемат политическата отговорност, я прехвърлят върху академичното ръководство на УНСС." Цончо Ганев, "Възраждане": "Неуважение към парламента. Трябва първо да дойде в парламента. В крайна сметка сме парламентарна република и би било редно всичко да започва и да свършва през парламента. Нито сме президентска република, нито сме монархия, нито сме диктатура. Всичко трябва да се решава в парламента и тук да се коментира, и тук да се обсъжда." Атидже Алиева- Вели, ДПС: "Предпремиерата на държавния бюджет беше в Брюксел. Сега виждаме, че премиерата ще е в УНСС, като абсолютно неглижиране и неуважение на институцията Народно събрание на фона на очакваното представяне на бюджета. Обаче последните седмици чуваме все повече лъжи, които се доказаха и с документи от Европейската комисия."

От "Прогресивна България" все още няма коментар.

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