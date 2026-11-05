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ЗАПАЗЕНИ

Мащабно учение за търсене и спасяване при авиационно произшествие на "Бъндеришка поляна"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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В учението участваха няколко институции

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Местността „Бъндеришка поляна“ над Банско, където сме свикнали да гледаме ски и сноуборд от световно ниво днес е домакин на една по-различна инициатива - мащабно съвместно учение по търсене и спасяване при авиационно произшествие.

Ситуацията, която днес беше отиграна от институциите, е свързана със самолетна катастрофа - пътнически самолет със 100 души на борда, който се разбива в района на Банско.

Различните институции отиграха ситуации, свързани с локализацията на самолета, с погасяването на възникналия след неговото разбиване пожар, както и да се намерят оцелели и пострадали пътници и да бъдат спасени.

Целта на тази съвместна инициатива на няколко организации е координация на действията между всички тях при евентуално възникване на реален инцидент.

Анелия Маринова, главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация": "Важно е да се познават всички участници в системата, много е важно всеки да знае своята роля в една такава ситуация и това е и идеята на тези учения, които правим всяка година."

гл. ком. Александър Джартов, директор ГДПБЗН:"Днешният ден най-вероятно поради метеорологичните условия ще бъде само наземния компонент, където ще действат екипите на пожарната, на планинската спасителна служба, на концесионера, за да могат да се реализират тези дейности, които са предвидени по сценарий, свързани с гасене на пожар, спасяване на хора."

Александър Весков, председател на УС на ПСС: „От спасителната служба ще се включват и нашите спасителни кучета, ще бъдат общо четири домашните любимци, специално при бедствия знаете, едно от звената, които са най-търсени и оказват ефективна помощ."

Времето на "Бъндеришка поляна" е изключително лошо. Дъждът вече е примесен със сняг, затова апелираме хората, на които предстои през уикенда да излязат в планината, да го правят само ако са добре подготвени и екипирани, за да не се стига до реални действия по издирване и спасяване.

Вижте още в прякото включване на Станислава Христова

#авиационно произшествие #търсене и спасяване #"Бъндеришка поляна" #Банско #учение

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