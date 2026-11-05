Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа

Над 25 са самолетите с бомбена заплаха днес в Европа. Полети на различни авиокомпании, пътуващи за редица европейски държави бяха отклонени, ескортирани и приземени. Еврокомисарят по транспорт Апостолос Дзидзикостас заяви, че няма доказателства бомбените заплахи да са свързани, но те идват на фона на предупрежденията за засилване на хибридните атаки в Европа.

Самолетен билет с неизвестна дестинация - така изглеждаше днес пътуването за много от пътниците в Европа.

4 самолета в Прага, три в Мадрид, Букурещ, Рим, Виена, Брюксел - във всички точки на Европа, обект бяха редица авиолинии - и нискобюджетни, и национални. В редица държави бяха вдигнати във въздуха натовски изтребители - само за да се установи по-късно, че бомбените заплахи не са реални.

На летището Фиумичино в Рим някои от пътниците са спокойни, други се поддават на тревогата.

Габриеле Франчезе: "Не, няма да отменяме плановете си. Не трябва човек да се тревожи прекалено много за всяка новина. Ако се разбие самолетът, така да е. Ако е писано, ще се случи така или иначе." Наталия Лобо, турист от Бразилия: "Тревожно е, тревожна е ситуацията със сигурността в Европа, като цяло и е страшно да сме тук. Но всичко е под контрол. Мисля."

Тракер на полета на самолет на "Ер Лингус" от Дъблин за Рим кръжи над летища във Франция, преди да се приземи аварийно в Еврьо.

Мишел Полако, журналист, специалист по авиация и Космос: "Самолетът се отклонява до най-близкото достъпно летище, в този случай - Еврьо, което е военно летище. Когато се приземи самолетът, се заемат сапьорите."

Видео на един от пътниците на борда на самолет на полските авиолинии ЛОТ показва как спокойно хората се евакуират, въпреки че са посрещани от кучета и сапьори.

"Разходите за авиокомопаниите са огромни. Те трябва да плащат за отклоняването, за допълнително гориво. И по-рано имаше засичане на дронове по летищата, които причиняваха същите проблеми - затворени летища, отклонени полети. Това струва много пари на индустрията."

Снимки: БТА

Повечето бомбени заплахи са в държави, които подкрепят Украйна, твърдят авиационните експерти.

"Трябва да информираме обществото, че хибридната война е реална в Европа и трябва да сме готови. Вече са установени процедури за авиационна сигурност, но хибридните атаки са нещо ново за авиацията и трябва да се справяме с тях."

Дания, Полша и Румъния, които бяха засегнати днес, вече обвиниха директно Москва за хаоса по летищата.