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Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Нова серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина.

Пътнически самолет изпълняващ редовен полет от Дъблин до Рим, е бил отклонен към военновъздушната база в град Еврьо, Северозападна Франция, съобщи френското правителство.

Заплаха е имало и на борда на полет на "Финеър" от Хелзинки за Рим. Самолетът бил ескортиран от италианските военновъздушни сили и е кацнал нормално.

Друг самолет на "Финеър" - от Хелзинки за Виена - също е кацнал нормално след заплаха.

Според италианската агенция "Анса" проблем е имало и на полет от Милано до Варшава, който е бил пренасочен към Виена.

Белгийски медии също съобщиха, че самолет на полските авиолинии от Варшава е кацнал без проблеми на летището в Брюксел след подозрително съобщение.

Бомбени заплахи е имало и на още 4 самолета, пътуващи за Прага. Те са в процес на кацане в чешката столица, съобщиха от полицията.

#нова серия бомбени заплахи #летища в Европа

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