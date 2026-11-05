"Неуважение към парламента": Реакции на опозицията след решението на МС да представи Бюджет 2027 в УНСС (ОБЗОР)

Напрежение в парламента между управляващи и опозиция по темата за бюджета. Остра реакция от страна на опозицията заради това, че бюджетът няма да бъде представен в Министерския съвет и в Народното събрание, а в УНСС, че са отхвърлени техни предложения за компенсиране на високите цени на горивата и на борсовия ток, както и заради това, че план-сметката на държавата е била съставена непрозрачно.

Опозицията обвини управляващите, че неглижират институциите с избора на УНСС за представяне на проектобюджета за следващата година.

Бойко Борисов, ГЕРБ: „Е, след УНСС – на Бузлуджа. То без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента. Бюджет няма, бюджет трябваше да има на 1-ви. Нищо не можем да коментираме, докато не го видим. Явно е парламентът последното място, така че ще го видим.“

Атидже Алиева-Вели, ДПС: „Абсолютно неглижиране и неуважение на институцията Народно събрание на фона на очакваното представяне на бюджета. Обаче последните седмици чуваме все повече лъжи, които се доказаха и с документи от Европейската комисия.“

Ивайло Мирчев, ДБ: „Утре очакваме бюджета на безпътиците, на който сме готови да направим аутопсия парче по парче. Ще им дадем още 24 часа, за да излязат пред българското общество, пред българските граждани и да им кажат, че ги излъгаха, че опитаха да сложат ръка върху пенсиите на хората. Само че ние разкрихме това, изкарахме го и в момента те се опитват да се измъкнат. Между другото, в последните 24 часа в Министерството на финансите се прекроява всичко и са в паника. Това, което нас ни притеснява, е, че българското правителство открито лъже българските граждани.“

Николай Денков, ПП: „Понеже видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен, и затова решиха, че хората с тоги могат да свършат тази работа, когато обясняват как ще обеднеят хората през следващата година, как ще увеличат данъците, как ще бъде по-трудно за бизнеса. Вместо да си поемат политическата отговорност, я прехвърлят върху академичното ръководство на УНСС.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Неуважение към парламента. Трябва първо да дойде в парламента. В крайна сметка сме парламентарна република и би било редно всичко да започва и да свършва през парламента. Нито сме президентска република, нито сме монархия, нито сме диктатура. Всичко трябва да се решава в парламента и тук да се коментира, и тук да се обсъжда.“

Управляващите не се съгласиха с аргументите на опозицията.

Здравко Марков, ПБ: „Какво по-добро послание има от това да го представиш пред люлката на образованието? Ние сме сигурни, че през следващия месец ще бъдем подложени на различни на брой атаки и внушения, но сме готови да оборим всяка една от тях, защото това, което смятаме, че ще постигнем с бюджет 2027, е, първо, заздравяване на фиска. Второ, увеличаване на социалните плащания към най-уязвимите групи от населението. Никой няма да пипа втория стълб на пенсионното осигуряване.“

След като проектобюджетът бъде представен, той трябва да бъде обсъден от синдикатите и работодателите. Едва тогава ще влезе в бюджетната комисия на първо четене заедно с план-сметките на ДОО и НЗОК.