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"Просто направиха проверка": Засилени мерки за сигурност заради бомбени заплахи срещу пътнически самолети

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Чете се за: 02:55 мин.
У нас
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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Засилени мерки за сигурност днес в различни европейски държави заради бомбени заплахи срещу пътнически самолети. У нас екипажи на българските изтребители МиГ-29, които носят бойно дежурство, бяха вдигнати заради три граждански полета до София, които също са получили бомбени заплахи.

Бомбените заплахи са били отправени към три самолета, които тази сутрин са изпълнявали полети до България с оператор – ирландска нискотарифна компания. Два от самолетите са излетели от Копенхаген и Мадрид и са достигнали до крайната си дестинация – летище София. Третият самолет, който е изпълнявал полет от Лондон до София, е бил пренасочен до летище Пловдив.

Заради заплахите към пътническите самолети са били активирани три изтребителя МИГ-29 от авиобаза "Граф Игнатиево", които изпълняват мисия по "Еър Полисинг". Изтребителите са излетели от трета авиобаза в 10:11 часа и са прихванали и ескортирали самолетите до летищата в София и Пловдив. Последвала е проверка, при която не е открито нищо тревожно.

От летището в Пловдив съобщиха, че са получили информация за пренасочване на полета към 10:20 часа. Част от пасажерите, които кацнаха в Пловдив заявиха, че тези, които са били с мобилни карти на български оператори, са получили съобщение от самолетната компания по време на полета за пренасочването му, както и че са им били осигурени автобуси, за да бъдат извозени до София.

Валя Цонкова: "Просто направиха проверка. Свалиха ни по трима и ни наредиха в редичка. Казаха да се преместим. Провериха багажа с кучета и никой не даде обяснение за нищо.

Пламен Къшев: "Никой не ти обяснява какво става, какво не става. Чакаме в София, слизаме в Пловдив.

БНТ: Колко се забавихте?

– Един час.

– Не се изплашихме. По-скоро съжаляваме за хамалогията, която се случи – цял ден сега ще трябва да пътуваме. Много жалко. Но в крайна сметка всичко е под контрол, така че това е важното.

След приемането на извънредния полети от Лондон, днес на летище Пловдив кацнаха без проблеми два други редовни полета от Лондон и Милано.

#нова серия бомбени заплахи #бомбени заплахи #засилени мерки за сигурност #летище София #Летище Пловдив

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