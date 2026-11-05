Екипажи на ВВС бяха активирани в отговор на бомбени заплахи на три пътнически самолета

Дежурните сили и средства от Военновъздушните сили изпълниха днес успешно мисия по „Air Policing“. Това съобщиха от министерството на отбраната. От ведомството уточняват, че са три сигналите за бомбени заплахи на пътнически самолети, пътуващи към България, които са вдигнали екипажи на българските изтребители МиГ-29, носещи бойно дежурство в 3-та авиационна база – "Граф Игнатиево".

Те са излетели в 10.11 ч. със задачата да прeхванат и ескортират трите самолета на гражданската авиация.

Единият се приземи на летище Пловдив, а другите два на летище „Васил Левски“ в София.

В случаи от подобен характер, по команда от Обединения център за въздушни операции на НАТО, българските изтребители, които носят дежурство по „Air Policing“, изпълняват задачи по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства.