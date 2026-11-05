Задържаните при снощната спецакция на СДВР и ГДБОП в Гурково са освободени от ареста

И четиримата задържани при снощната спецакция на СДВР и ГДБОП в Гурково са освободени от ареста след по-малко от 24 часа. Сред тях е и собственикът на завода "Булметал" Кольо Атанасов. Всички вече са на свобода, без повдигнати обвинения. Това потвърди за БНТ адвокатът на бизнесмена – Валентин Димитров.

До арестите се стигна късно снощи, когато и антимафиоти блокираха производствената база на предприятието в Гурково и дома на Атанасов. Акцията е заради разследване за незаконно следене и държане на специални технически средства за негласно събиране на информация. При обиските разследващите са търсили проследяващи устройства – т. нар. тракери, с които се предполага, че са били наблюдавани определени лица. Иззети са компютри, телефони и друга техника за експертизи. Четиримата арестувани са били отведени за разпити в София.

В късния следобед днес от полицията са внесли в Софийската районна прокуратура само протоколи за извършени обиски по неотложност, за да се получи съдебно одобрение на действията на разследващите. Няма внесени предложения за повдигане на обвинения и задържане до 72 часа. Заради ареста на бизнесмена по-рано през деня работници от завода и жители на Гурково излязоха на спонтанен протест и временно блокираха движението през Прохода на Републиката.