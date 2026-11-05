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Иван Ангелов, ПБ: Планът е в следващите години бюджетният дефицит да бъде 3%

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Младите също трябва да разберат какво е положението сега и какво ще бъде утре, заяви депутатът от "Прогресивна България"

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Младите също трябва да разберат какво е положението в момента и какво ще бъде утре, заяви заместник-председател на НС и депутатът от "Прогресивна България" за решението на парламента да представи Бюджет 2027 в УНСС в студиото на "Още от деня".

Иван Ангелов, ПБ: "Нима университетът не е институция? Това е послание към цялото общество и то е с изключително позитивен характер. Университетът е институция и мястото, където се коват знанията и успехите на бъдещите поколения. Младите също трябва да разберат какво е положението в момента и какво ще бъде утре."

За наложената процедура от ЕК по свръхдефицит Ангелов коментира:

Иван Ангелов, ПБ: "Ние съгласуваме, искаме да чуем мнението и на другата страна – европейската, но ние не сме длъжни да се съобразяваме, нито ЕК може да ни налага на една суверенна и автономна държава какъв да бъде нейният бюджет. Ние можем да се съобразим с препоръките... Какво ще се случи на практика, ще разберем утре, когато видим бюджета и бъде внесен в Народното събрание. Планът е в следващите години бюджетният дефицит да влезе в рамките на 3% и това ще се случи."

За Бюджет 2027 депутатът от ПБ заяви:

Иван Ангелов, ПБ: "Следва да видим какви са основните параметри на бюджета, да ги дискутираме, да минат през съответните четения, да бъде приет бюджетът и гражданите да бъдат спокойни за утрешния ден и да знаят, че правителството мисли за тяхното спокойствие, мисли за тях и предприема необходимото, за да отговори на инфлационния натиск, ценовия шок и международната обстановка, която дава своето отражение."

За "тежкото наследство" от предходните управляващи Ангелов коментира:

Иван Ангелов, ПБ: "С встъпването на новото правителство то имаше на разположение едва два месеца, за да приеме бюджет за текущата година. Какво беше наследството? Рекорден свръхдефицит за последните 20 години още през първото тримесечие на настоящата година. Как да си го обясним, освен с финансов разгул, с покемонни разходи, с поети ангажименти за разплащания и с недекларирани плащания? За милиард и половина има недекларирани плащания за инфраструктурни проекти и строителство. Крайно време е всички български граждани да научат истината за това какво заварихме, какво е положението в момента и какво предстои."

За ръста на цените и инфлационния натиск депутатът от ПБ коментира:

Иван Ангелов, ПБ: "България влезе неподготвена в еврозоната и поради тази причина наблюдаваме този ръст на цените и инфлационния натиск. Онова, което се случва в Близкия изток, и войната между Украйна и Русия имат своето отражение, но когато говорим за факти, това е реализираният бюджетен дефицит за миналата година и това трябва да се знае."

За изказванията на опозицията, че правителството ще прехвърли 2,5% от пенсиите във втория стълб към НОИ Ангелов заяви:

Иван Ангелов, ПБ: "Към настоящия момент няма такива заявени намерения от страна на правителството. Доколкото ми е известно, няма да видим подобни действия в бюджета. Какво видяхме? Един хвърчащ лист, който всеки може да напише и да снима със своя телефон. Това не е документ. Твърде вероятно е да са дискутирани различни аспекти от пенсионната система и евентуални реформи. Дали е дискутирано - не съм присъствал на такива разговори, но не отричам, че е било възможно да се дискутират най-различни теми, свързани с пенсионната система. Но това не е документ и не е част от предложения бюджет."

Вижте целия разговор във видеото

#бюджет 2027 #Прогресивна България #Иван Ангелов #УНСС #бюджет #пенсии

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