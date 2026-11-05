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СПА курорт в столичния кв. "Мусагеница": Топла вода и пара излизат от земята под балконите на хората

Алекс Христов от Алекс Христов
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СОС търси варианти за решаване на проблемите на "Топлофикация София"

спа курорт столичния мусагеница топла вода пара излиза земята балконите хората
Снимка: БГНЕС
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Докато софиянци очакват да имат парно и топла вода през зимата, в столичния квартал "Мусагеница" се появи друг вид отопление – буквално от земята. Жителите вече наричат квартала СПА курорт. А проблемите им продължават с месеци. На този фон се очаква изслушване на ръководството на "Топлофикация София" в Столичния общински съвет.

Като в Сапарева баня, но не точно. Така жителите на столичния квартал "Мусагеница" определят ситуацията с появилите се гьолове под терасите им.

Емилия Гаврилова: "То беше малко и постепенно, постепенно започна да влиза в мазетата."

На няколко места в квартал "Мусагеница" са се образували езерца, от които излиза топла вода и пара, заради проблеми в топлопреносната мрежа.

– То си намери път към основите и към мазетата ни. Моят съпруг седи денонощно там да изгребва водата.

Над месец на места липсва топла вода, а вече и парно.

Велизар Агопян: "Бойлери, печки използваме, това са допълнителни разходи, не ни харесва, не дава и топлината на парното."

Проблемите не свършват до тук. Течове в абонатните станции принуждават живеещите сами да предприемат мерки със собствени средства.

Никола Беловеждов: "Аз се принудих в един момент да инсталирам вентилатори, които да изкарват влагата с цел да не се намали влагата в мазетата. И от април месец никой не решава този проблем, а водата продължава да тече в основите на блока."

От "Топлофикация София" заявиха, че в кв. "Мусагеница" са регистрирани множество аварии заради амортизираната топлопреносна мрежа. Екипите на дружеството работят по отстраняването им. От дружеството посочват още, че трайното решение изисква поетапна подмяна на остарелите участъци от мрежата.

А проблемите в "Топлофикация" отново предизвика спорове и в столичния "парламент".

Васил Терзиев, кмет на София: "За мен единственият работещ вариант е да се мине към концесията на дружеството, за да се направят тези милиардни инвестиции, да има път към това как да се преструктурира този милиарден дълг, който тя има."

Цветомир Петров, председател на СОС: "Топлофикация" е пред фалит затова, че над 15-20 години се управлява зле, "Топлофикация" е пред фалит, затова че държавата, чрез регулаторните си механизми, я притиска, като ѝ продава скъпо газ и я кара да продава евтино топлоенергията си."

Димитър Вучев, общински съветник от ГЕРБ-СДС: "Категорично заставаме зад позицията за концесия. Ситуацията с "Топлофикация" е тежка и ще става все по-тежка, докато не се вземат мерки."

Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София": "Ще предложим Общинският съвет да поеме "на ръчно" управление "Топлофикация". Какво означава това? На всеки две седмици по време на Комисията по енергетика дружеството, ръководството на дружеството да идва в Общинския съвет и да дава отчет."

снимки: БТА, БГНЕС

Николай Велчев, общински съветник от БСП: "Трябва бърза когенерация, за да може да се повиши производството на електроенергия, която се продава и по този начин дружеството да се укрепи и да излезе на печелба."

Очаква се през следващата седмица да бъде изслушано ръководството в комисия, а на 19 ноември СОС ще разгледа и гласува доклад свързан с "Топлофикация".

#Столичен общиски съвет #без топла вода и парно #"Мусагеница" #"Топлофикация София"

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