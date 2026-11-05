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Хиляди на студено и без топла вода заради аварии и ремонти на "Топлофикация София"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Хиляди столичани са без парно и топла вода заради аварии и ремонти по мрежата на „Топлофикация София“, показва справка на интернет страницата на дружеството.

От днес до 7 ноември без топлоподаване са абонатите на дружеството в ж.к. „Дружба 1“ от бл.44,138,139,140,142,8-мо РУ,ДСЛ Слатина-Искър, както и бл. 290 от "Цариградски комплекс" в ж.к. „Дружба 2“.

От 4 до 6 ноември без парно и топла вода са живеещи в ж.к. „Дружба 1“ в участъка между ул."Кап. Димитър Списаревски", бул."Христофор Колумб", бул."Асен Йорданов", както и тези от бл. № 158, 159.

До 6 ноември без топлоподаване са и абонатите на ул. "Кирил Видински" №8 в „Лозенец“ и бл.96 в „Мусагеница“. До петък без парно и топла вода са всички в кварталите „Изток“ и „Изгрев“.

Част от „Студентски град“ е без топлоподаване от 2 до 6 ноември.

До 15 ноември няма да има топлоподаване в бл. 68А,69,81 в „Слатина“, ул."Гео Милев"№9, ул."Христо Максимов" №10 в „Гео Милев“, бл. № 93, 94, 95 в „Мусагеница“, ул."Васил Друмев" № 1,3–5,7–9 ул."Султан тепе" № 7–9 ул."Алеко Константинов" № 2 ул."Оборище" № 58–60, както и в карето м/у: ул."Попова шапка", бул. "Ситняково", ул."Калиманци", ул. "Черковна" в „Оборище“. За тези абонати услугата на „Топлофикация София“ е спряна на 30 и 31 октомври.

От 26 септември са засегнати бл. 125 и бл. 126, като се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 15 ноември.

От 20 септември до 13 ноември без топлоподаване са бл.354,356,356А,358,385,386,387 в „Младост 3“, както и бл.105 в „Младост 1“.

От 19 септември до 15 ноември от аварии са засегнати бл.58 и бл.59 в „Дианабад“ и ул."Бигла" №30-А в „Лозенец“.

От 18 септември до 13 ноември без топлоподаване е бл.74А в „Младост 1“, бл.98,126,127,128 в „Дружба 1“, бул."А.Малинов"№33 и бл.548 в „Младост 1А“.

До 13 ноември без парно и топла вода са бл.№, 536, 537, 538, 539 в „Младост 1А“ и бл.45,46,48,49,50,64 в „Дианабад“, където топлоподаването е спряло на 16 септември.

Бл. № 5. в „Дианабад“ е засегнат от 15 септември, като се очаква възстановяване на топлоподаване на 15 ноември.

От 14 септември до 15 ноември няма парно и топла вода в бл.38 А в „Младост 1“, бул."Г.М.Димитров"№58 в „Дианабад“, бл.73,бул. "Искърско шосе" № 5 и ул. ,,5001" фирма ,,Сеньора" в „Дружба 1“ и бл. 26 в „Дианабад“.

Също 15 ноември са засегнати ул. Цветан Лазаров №2 - Зала "Бокс" в „Полигона“, ул."Коста Лулчев" №27 ДЕО в „Гео Милев“ и ул."Цар Иван Асен II" №42 в „Яворов“.

Бл. 423, бл. 501, бл. 502, бл. 503, бл. 504, бл. 505, бл. 506, бл. 507, бл. 508, бл. 509, бл. 510, бл. 511, бл. 512, бл. 513, бл. 514, бл. 515, бл. 516, бл. 517, бл. 518, бл. 519, бл. 521, бл. 522, бл. 523, бл. 524, бл. 526, бл. 527 и бл. 528 в „Дружба 2“ са без топлоподаване от 28 август до края на ноември поради ремонт.

#хиляди без парно и топла вода #аварии и ремонти #"Топлофикация София"

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