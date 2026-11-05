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Мелания Тръмп прие представители на Русия и Украйна, допринесли за успешната евакуация в окупирания град Олешки

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: БТА
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Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп прие представители на Русия и Украйна, допринесли пряко за успешната евакуация на цивилни от окупирания град Олешки в Херсонска област. Локалното примирие там беше договорено с посредничеството на г-жа Тръмп. Ден по-рано украинският лидер Володимир Зеленски я удостои с едно от най-високите държавни отличия – "Княгиня Олга" първа степен, за нейния принос в хуманитарната подкрепа за Украйна.

Срещата по покана на Мелания Тръмп в Белия дом се проведе по-малко от седмица преди мирните преговори в Абу Даби между украински и руски представители с американско посредничество. Шестдневното примирие в Олешки позволи разминиране на пътища и евакуация на цивилни към Украйна и Русия. Мелания Тръмп призова то да стане искрата, която да прерастне в траен огън на мира.

Мелания Тръмп, първа дама на САЩ: "Сега трябва да използваме смелостта, която проявихме в Олешки, за да намерим общ език чрез споделената загриженост за страданията на невинните хора. Заедно можем да създадем нещо по-трайно от временно прекратяване на огъня."

Мелания Тръмп връчи персонални писма до президентите Путин и Зеленски на представителите на двете страни. Руския емисар Кирил Дмитриев отбеляза, че примирието в Олешки показва какво може да бъде постигнато при съчетание на състраданието, решителността и сътрудничеството. От своя страна украинският депутат Давид Арахамия призова първата дама на Съединените щати да продължи усилията си за деескалация.

Украинският лидер Володимир Зеленски е разговарял час и половина в сряда с американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по подготовката на преговорите в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Зеленски пристигна в Мадрид за участие в Иберо-Американската среща на върха.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Интересуваме се от трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина, Колумбия, електрически кабели от Чили и генератори от Испания. Съжалявам, че влизам в подробности, но това е важно. Нуждаем се от оборудване, което работи с нашата енергийна мрежа и то бързо."

Френският патрулен самолет за наблюдение на Черно море продължава с няколко седмици мисията си, която трябваше да приключи утре. Машината беше разположена в Румъния след като Букурещ и София поисканата подкрепа от НАТО заради серията смъртоносни удари срещу търговски кораби в черноморския басейн - ключов морски път за доставки на зърно и горива.

# град Олешки # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Мелания Тръмп

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