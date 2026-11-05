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Конференция за Западните покрайнини: Дипломати, учени и общественици се събраха в София

Весела Смилец от Весела Смилец
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За трети път дипломати, учени и общественици от България и Сърбия обсъждат историята и бъдещето на Западните покрайнини. Конференцията тази година се провежда в София и Кюстендил. В послание до директора на Културния център на българите в Босилеград премиерът Румен Радев заявява, че защитата на българското малцинство и правото му да съхранява своята идентичност, език и култура са сред основните очаквания на България към Сърбия.

Западните български покрайнини в история и перспективи - темата събра за трети път дипломати, учени и общественици от двете страни на границата със Сърбия. Тази година конференцията се провежда в София и Кюстендил, а организатори са научният институт "Западни покрайнини" и Института за исторически изследвания при БАН.

В специално послание до директора на Културния център на българите в Босилеград премиерът Румен Радев заявява, че състоянието на нашето национално малцинство и възможността му да отстоява българската си идентичност и свободно да изразява своята култура, език и традиции са в основата на нашите очаквания към сръбската държава за реално решаване на натрупалите се проблеми.

Победата на "Студентска листа" в Сърбия и предстоящите там след дни избори за българско представителство в националните малцинствени съвети белязаха дискусиите по време на конференцията. А научните тези и реалността подредиха трудната картина за съдбата на българите в Западните покрайнини. От 120 хиляди души в откъснатите по силата на Ньойския договор територии днес там живеят едва 12 815.

Иван Николов, председател на КИЦ "Босилеград": "Това означава, че сме сведени до санитарния минимум....Ако ви кажа, че в Босилеград и Цариброд се раждат около 20 деца. Перспективата е ужасяваща."

доц. д-р Ангел Джонев, председтел на научен институт "Западни покрайнини": "Икономика в Западните покрайнини в пълния смисъл на думата не съществува. Инвестиции почти отсъстват. А тези, които са с български произход се отхвърлят, дори преследват."

Иван Николов, председател на КИЦ "Босилеград": "Сърбия и Югославия преди това провеждаха една политика на асимилация на българското малцинство."

БНТ: Говорите и в момента?

Иван Николов, председател на КИЦ "Босилеград": "В момента подължава, независимо от всички приказки, които си говорим.

доц. д-р Ангел Джонев, Институт "Западни покрайнини": "Можем да кажем, че се упражнява сръбската културна доктрина. Българското образование е сведено до няколко часа седмично, т.нар. двуезичен модел на практика не съществува."

Българският външен министър подчерта, че ще продължи да поставя и пред новото сръбско правителство приоритетите - обучение и вероизповедание на български език и по-добра свързаност.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Надявам се новата политическа власт да доведе стабилността. Всички тези права да бъдат гарантирани, пък и да бъдат надграждани в бъдеще."

Един от поборниците за правата на нашето малцинство в Сърбия, с отличаващата се синя къща в Босилеград Димитър Димитров получи за 80-та си годишнина златна значка, с логото на Агенцията за българите в чужбина. За хората, които милеят за език, памет и духовност, бяха думите на изпълнителния директор Райна Манджукова.

#Боселеград #Велислава Петрова #Сърбия #Цариброд #западни покрайнини

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