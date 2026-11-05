Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до България, вдигнаха изтребители МиГ-29 (ОБЗОР)

Нова серия бомбени заплахи в цяла Европа – броят им днес е 25. Три от засегнатите полети бяха до България. Изтребители бяха вдигнати по тревога да ескортират самолетите. Единият кацна принудително в Пловдив, другите два на летището в София.

Преди обяд бомбени заплахи са изпратени за полетите на Ryanair от Копенхаген, Мадрид и Лондон до София. При навлизане в българското въздушно пространство самолетите са прихванати и ескортирани от изтребители МиГ-29 на Военновъздушните сили. Два от полетите кацат по разписание в София. Самолетът от Лондон прави изключение и каца извънредно на летището в Пловдив. Сред 184-те пътници на борда е и Валя Цонкова.

Валя Цонкова: "Така и нищо не ни казаха в самолета. Просто направиха проверка. Свалиха ни по трима ни наредиха в редичка Казаха да се преместим. Провериха багажа с кучета и никой не даде обяснение за нищо."

Машината каца успешно на летището в Пловдив, пътниците са свалени, а самолетът проверен.

Красимир Пешев, директор на Летище Пловдив: "Около 10.20 ч. тази сутрин ни беше съобщено, че има пренасочен самолет, който лети от "Станстед" към София със сигнал на бомба на борда. Най-хубавото е, че няма установено подобно нещо."

Част от пътниците са получили съобщение от авиокомпанията, че самолетът е пренасочен и ще бъдат извозени с автобуси.

Пламен Къшев: "Никой не ти обяснява какво става, какво не става – чакаме в София, слизаме в Пловдив." – Не се изплашихме. По-скоро съжаляваме за хамалогията, която се случи – цял ден сега ще трябва да пътуваме. Много жалко. Но в крайна сметка всичко е под контрол, така че това е важното.

Взривни устройства не са намерени на нито един от полетите. Авиационният експерт Тодор Иванджиков заяви в предаването "Още от деня", че бомбените заплахи към полетите са поредния елемент от хибридната атака, на която е подложена Европа.

Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия: "Хибридната война дойде и при нас. След първите пробиви които станаха – видяха че има ефект, който смущава полетите, докарва до закъснения, не че има опасност за полетите, но един човек когато е тръгнал на път не му е приятно да закъснее. На индустрията се отразява зле, защото това са разходи."

За последните дни има общо 5 полета към България са със заплахи за взривове, очакванията са бройката да продължи да расте.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов