БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени...
Чете се за: 03:22 мин.
Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина
Чете се за: 01:10 мин.
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха...
Чете се за: 01:00 мин.
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за...
Чете се за: 02:12 мин.
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до България, вдигнаха изтребители МиГ-29 (ОБЗОР)

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нова серия бомбени заплахи в цяла Европа – броят им днес е 25. Три от засегнатите полети бяха до България. Изтребители бяха вдигнати по тревога да ескортират самолетите. Единият кацна принудително в Пловдив, другите два на летището в София.

Преди обяд бомбени заплахи са изпратени за полетите на Ryanair от Копенхаген, Мадрид и Лондон до София. При навлизане в българското въздушно пространство самолетите са прихванати и ескортирани от изтребители МиГ-29 на Военновъздушните сили. Два от полетите кацат по разписание в София. Самолетът от Лондон прави изключение и каца извънредно на летището в Пловдив. Сред 184-те пътници на борда е и Валя Цонкова.

Валя Цонкова: "Така и нищо не ни казаха в самолета. Просто направиха проверка. Свалиха ни по трима ни наредиха в редичка Казаха да се преместим. Провериха багажа с кучета и никой не даде обяснение за нищо."

Машината каца успешно на летището в Пловдив, пътниците са свалени, а самолетът проверен.

Красимир Пешев, директор на Летище Пловдив: "Около 10.20 ч. тази сутрин ни беше съобщено, че има пренасочен самолет, който лети от "Станстед" към София със сигнал на бомба на борда. Най-хубавото е, че няма установено подобно нещо."

Част от пътниците са получили съобщение от авиокомпанията, че самолетът е пренасочен и ще бъдат извозени с автобуси.

Пламен Къшев: "Никой не ти обяснява какво става, какво не става – чакаме в София, слизаме в Пловдив."

– Не се изплашихме. По-скоро съжаляваме за хамалогията, която се случи – цял ден сега ще трябва да пътуваме. Много жалко. Но в крайна сметка всичко е под контрол, така че това е важното.

Взривни устройства не са намерени на нито един от полетите. Авиационният експерт Тодор Иванджиков заяви в предаването "Още от деня", че бомбените заплахи към полетите са поредния елемент от хибридната атака, на която е подложена Европа.

Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия: "Хибридната война дойде и при нас. След първите пробиви които станаха – видяха че има ефект, който смущава полетите, докарва до закъснения, не че има опасност за полетите, но един човек когато е тръгнал на път не му е приятно да закъснее. На индустрията се отразява зле, защото това са разходи."

За последните дни има общо 5 полета към България са със заплахи за взривове, очакванията са бройката да продължи да расте.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов

#нова серия бомбени заплахи #изтребителите МиГ-29 #летище "Васил Левски" – София #бомбени заплахи #Летище Пловдив #самолети

Последвайте ни

ТОП 24

Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
1
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ - Хасково в подкрепа на директора на болницата
3
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ...
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати за ВСС, които не са от квотата на ГЕРБ и ДПС
4
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати...
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
5
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Държавата увеличава от 50 на 70% компенсациите за бизнеса с високо потребление на ток
6
Държавата увеличава от 50 на 70% компенсациите за бизнеса с високо...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
5
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Сигурност и правосъдие

Експертът Тодор Иванджиков: Хибридната война вече е и във въздуха, но небето остава безопасно за пътниците
Експертът Тодор Иванджиков: Хибридната война вече е и във въздуха, но небето остава безопасно за пътниците
"Просто направиха проверка": Засилени мерки за сигурност заради бомбени заплахи срещу пътнически самолети "Просто направиха проверка": Засилени мерки за сигурност заради бомбени заплахи срещу пътнически самолети
Чете се за: 02:55 мин.
29-годишен мъж е задържан заради стрелба с газов пистолет в столичния квартал "Младост" 29-годишен мъж е задържан заради стрелба с газов пистолет в столичния квартал "Младост"
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът потвърди ареста на обвинения за катастрофата с четири жертви на пътя Плевен – Ясен Съдът потвърди ареста на обвинения за катастрофата с четири жертви на пътя Плевен – Ясен
Чете се за: 03:02 мин.
Оставиха за постоянно в ареста обвинения за убийството на Слави Бинев Оставиха за постоянно в ареста обвинения за убийството на Слави Бинев
Чете се за: 00:50 мин.
Екипажи на ВВС бяха активирани в отговор на бомбени заплахи на три пътнически самолета Екипажи на ВВС бяха активирани в отговор на бомбени заплахи на три пътнически самолета
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до България, вдигнаха изтребители МиГ-29 (ОБЗОР)
Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
"Неуважение към парламента": Реакции на опозицията след...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
СПА курорт в столичния кв. "Мусагеница": Топла вода и...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Журналисти от БНТ спечелиха турнира по стрелба на Сухопътните...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Важна информация относно продажбата на билети за „Евровизия...
Чете се за: 01:02 мин.
Евровизия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ