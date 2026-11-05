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Спад на поръчките за ремонт на кораби: Войните и атаките в Черно море водят до срив в бранша

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Кораборемонтът в България е пред колапс. Това става ясно от писмо на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт до управляващите.

В него се предупреждава за срив на бранша, вследствие на военните действия и рязко влошената среда за корабоплаването в Черно море.

С колко са спаднали поръчките в кораборемонтните заводи във Варна, има ли вече съкращения на работници и как може да помогне държавата.

В "Терем-Флотски арсенал" във Варна обемът на работата започнал да намалява още в края на миналата година. От началото на септември няма дори запитвания за нови поръчки. За 2027 г. те са намалели наполовина и почти няма потвърдени заявки за ремонт на кораби.

инж. Данаил Славов, управител на "Терем-Флотски арсенал": "Директни загуби имаме - два отказани кораба на стойност над милион евро и други, които най-вероятно ще отидат в Турция. Миналата година имаме около 55 кораба, а тази до момента сме с 28 - 30 кораба."

Подобна е ситуацията и в другите заводи във Варна. Корабособствениците масово отказват да влизат в Черно море, за да ремонтират своите плавателни съдове.

Светлин Стоянов, изпълнителен директор на МТГ "Делфин" АД: "Това е показателно и от справките, които излизат от Босфора в момента е, че трафикът е намалял около 50% в сравнение със същия период на миналата година."

Затова от бранша искат помощ от държавата. Настояват България да инициира пред Европейската комисия създаването на специален компенсаторен механизъм за предприятията от морската индустрия, претърпели доказани икономически загуби вследствие на военния риск.

инж. Данаил Славов, управител на "Терем-Флотски арсенал": "Още при подписването на договора с ЕС при такива икономически кризи има механизъм да се финансират губещи сектори, има и презастраховки."

Светлин Стоянов, изпълнителен директор на МТГ "Делфин" АД: "Кораборемонтът като приходи и като това, което принадя като добавена стойност в икономиката на държавата, е много по-сериозно от това, което пристанищата в България добавят към икономиката, така че е изключително важно да се обърне внимание."

Намалелият обем на работа пряко засяга хиляди работници, заети в сектора.

инж. Данаил Славов, управител на "Терем-Флотски арсенал": "В нашия бранш са около 10 000 непряко заети, като в четирите завода във Варна сме около 5000 човека. Това не е никак малко и тези семейства не знам къде ще си търсят препитание. Аз съм започнал да съкращавам."

От бранша настояват за незабавен диалог и заявяват, че забавянето на необходимите мерки ще доведе до дългосрочни и труднообратими последици в цялата морска индустрия.

#намалени поръчки #колапс #съкращения #корабостроене #Варна #новини в Метрото

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