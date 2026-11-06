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Слънчево есенно време в петък

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Чете се за: 01:45 мин.
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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, в Северна България – умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 6°, в София – около 2°, а максималните – между 9° и 14°, в София – около 11°.

И по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 10° до 12°. Температурата на морската вода е от 15° до 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

През почивните дни в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат значително и в по-голямата част от страната ще бъда отрицателни, максималните ще останат без съществена промяна, между 9° и 14°, малко по-ниски в неделя и в районите с трайна мъгла.

През първите дни от следващата седмица температурите ще се повишават. Ще има и временни увеличения на облачността, а в понеделник, главно в Западна България, ще превали слаб дъжд.

#сутрешни мъгли #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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