Денят на Корея: Бургас се превърна в сцена на културата на Изтока (СНИМКИ)

Бургас се превърна в сцена на корейските традиции, изкуство и съвременна култура. С богата и разнообразна програма Денят на Корея даде възможност на посетителите да се докоснат до културата на далечната азиатска страна.

В Регионалната библиотека “Пейо Яворов” беше открита първата корейска читалня в България, която ще запознава читателите с корейската литература и език.

Гостите имаха възможност да наблюдават демонстрации на традиционна калиграфия върху ветрила, както и да опитат специалитети от корейската кухня. А сцената на Бургаската опера оживя със зрелищно таекуондо шоу и динамични K-pop танци.

Н.Пр. Донг-бе Ким, посланик на Република Корея в България: “Този проект се нарича “Прозорец на Корея” и е съвместен проект с Националната библиотека на Република Корея. Тя избира само една библиотека в цял свят, с която да си партнира тази година. Жителите на град Бургас и неговите гости през годините показаха изключително силна любов към Корея и затова избрахме Бургас.”

Димитър Николов, кмет на Община Бургас: “Да не забравяме, че седем училища в Бургас вече учат и корейски език. И втора година в Бургас се учи кореистика във филиала на Софийски университет. Именно затова заради този порив на нашия град впечатли Националната библиотека. Лично нейния директор ср ангажира и пристигна за откриването.”

снимки: БТА