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Точен прицел: Екипът на БНТ обра първите места на състезание по стрелба

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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За втора поредна година екипът на Българската национална телевизия спечели първите места на състезанието по стрелба за представители на медиите и военни аташета. То се проведе по повод 19 ноември – празника на Сухопътните войски.

С дъжд и вятър протече състезанието, в което БНТ грабна първите три места. Началникът на отдел „Филмопроизводство“ Михаил Абаджиев, репортерът на „По света и у нас“ Цанка Николова и операторът Росен Петрински завоюваха златен, сребърен и бронзов медал.

Росен Петрински, оператор в БНТ: „Тя е обща победа, ние окупирахме и трите места, то се обезсмисля турнирът с участието на БНТ. По-лесно е с камерата да уцелиш, отколкото с пистолета.“

Цанка Николова, репортер на „По света и у нас“: „Миналата година аз взех бронзов медал, тази година ето – среброто е на врата ми, надявам се догодина да взема златото... От сърце искам да благодаря на нашия треньор Трифон Карапенчев, тъй като без него този успех нямаше да го има. Той ни каза да вярваме в себе си, да бъдем концентрирани и успехът не закъсня.“

Според треньора на отбора, офицерът от резерва Трифон Карапенчев, най-важното при стрелбата е психиката – тя трябва да е желязна.

о.р. Трифон Карапенчев: „При стрелбата няма можещи и неможещи, има подготвени и неподготвени. Подготовката е най-вече плод на техните усилия и на техния труд.“

Участниците награди бригаден генерал Стоян Шопов, началник на щаба на Сухопътните войски.

бригаден генерал Стоян Шопов, началник на щаба на Сухопътните войски: „С ежегодното си участие в турнира го превърнахме в традиция за указване на уважение и признателност към военнослужещите и цивилните служители от българските Сухопътни войски и отдаване на почит на всички герои, пролели кръвта си по бойните полета.“

Денят на Сухопътните войски е свързан с победата при Сливница от 19 ноември 1885 г. по време на Сръбско-българската война.

#турнир по стрелба с пистолет #стрелба #БНТ

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