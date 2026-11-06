Шестима министри от кабинета участват в парламентарния контрол

Шестима министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес.

В предварителната програмата е заложено първо пред депутатите да застане Иван Демерджиев. Вътрешният министър трябва да даде информация относно у нас и първото място на Пловдив в Европа по употреба на наркотика.

Енергийният министър Ива Петрова пък ще предостави информация пред депутатите относно планирането на доставките наприроден газ и ограничаването на ценовия риск през настоящия отоплителен сезон.

Външният министър ще отговаря въпрос относно двустранния диалог между България и Република Северна Македония в процеса на европейската интеграция на западната ни съседка. Участие в парламентарния контрол днес ще вземат още министрите на образованието, на околоната среда и водите, на културата и на туризма.