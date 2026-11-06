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След срив на фондовите борси в САЩ и Азия: Трилиони долари загуби за технологични компании

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Трилиони долари от пазарната стойност изгубиха големите технологични компании след срив на фондовите пазари в Съединените щати и Азия.

Акциите им се сринаха, след като победата на Демократическата партия на междинните избори предизвика опасения за по-сериозен контрол над изкуствения интелект. Технологичният индекс Насдак регистрира най-тежкия си дневен спад от април 2025 г., понижавайки се с 5,5 процента. Пазарната му капитализация изгуби 2,5 трилиона долара. Рязък спад на индексите и в азиатската търговия. Японският Никкей спадна с 6 процента, а южнокорейският Коспи - с 8 на сто. Демократите проведоха кампания за забавяне на разрастването на центровете за данни и изкуствения интелект.

#трилиони долари загуби #високотехнологични компании #САЩ и Азия #срив на борси

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