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Искат "постоянен арест" за обвинения за убийството в Сливен

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Снимка: Архив/БГНЕС
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Очаква се Окръжната прокуратура в Сливен да поиска постояннен арест за 37-годишния мъж, заподозрян за убийството в града. Срещу него е повдигнато обвинение за убийство, извършено при условията на опасен рецидив. Престъплението беше извършено в сряда. Тогава обвиняемият е намушкал с нож друг мъж в частен имот във вилната зона Сливен.

След издирване от полицията той беше задържан при спецоперация в сливенското село Чокоба. Там е открито и оръжието на престъплението.

По данни на разследването мотивът за убийството е бил финансов спор между двамата мъже. Според разследващите обвиняемият и жертвата са се познавали и са поддържали близки приятелски отношения.

Задържаният 37-годишен мъж е със сериозно криминално минало. По данни на прокуратурата той е осъждан повече от 25 пъти с влезли в сила присъди за различни престъпления. Сега го грози затвор от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

#обвинен за убийство #искане на мярка #Окръжна прокуратура Сливен #постоянен арест

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